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ФАС заподозрила ЮниКредит Банк в нарушении закона о рекламе
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ФАС заподозрила ЮниКредит Банк в нарушении закона о рекламе
Бизнес, 17:45
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ФАС заподозрила ЮниКредит Банк в нарушении закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против ЮниКредит Банка из-за распространения рекламы, в которой информация об услуге не была предоставлена потребителю полностью. Об этом говорится в сообщении УФАС по Москве.

Как следует из сообщения ведомства, в тексте рекламной СМС-рассылки финансовая организация не указала часть существенной информации об услуге по снятию наличных без комиссии. Там сообщалось, что клиент в рамках акции, которая продлится до 15 января включительно, может снимать наличные со своей кредитной карты без комиссии. Однако 15 января при снятии наличных со счета гражданина было списано комиссионное вознаграждение банка в размере 390 руб., что противоречит информации из рекламной рассылки банка.

В ответ на замечание ФАС в ЮниКредит Банке заявили, что операция по снятию наличных с карточного счета была произведена 15 января, однако списание средств произошло три дня спустя, когда действие акции уже закончилось. «При этом в рекламном сообщении это обстоятельство упомянуто не было», — говорится в сообщении ФАС.

Таким образом, в действиях ЮниКредит Банка ведомство усмотрело признаки нарушения ч. 7 ст. 5 «Закона о рекламе» (распространение рекламы, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы).

Теги: закон о рекламе , ФАС , Реклама
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