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В штабе Навального заявили об изъятии полицией 205 тыс. газет и листовок
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В штабе Навального заявили об изъятии полицией 205 тыс. газет и листовок
Политика, 17:38
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В штабе Навального заявили об изъятии полицией 205 тыс. газет и листовок

Сотрудники полиции изъяли со склада штаба главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Вологде 205 тыс. газет и листовок. Об этом сообщил руководитель президентской кампании Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook.

Кроме того, в 8 утра приехали сотрудники Следственного комитета и изъяли со склада браслеты, значки, шары и другие материалы, на которых написано «Навальный 20! 8», сказал он. «Их тоже будут на экстремизм анализировать, очевидно», — считает Волков. По его словам, стоимость того, что «украли», составляет «сотни тысяч рублей денег жертвователей кампании».

По мнению руководителя президентской кампании Навального, «они [власти] недавно приняли принципиальное решение: отказаться даже от видимости соблюдения законности, переход в полностью неправовое поле». «Они приняли «окончательное решение» вопроса с нашей кампанией», — уверен он.

Волков также высказал мнение, что «попытки закрытия всей инфраструктуры через уголовные дела (не суть важно какие)» являются «делом недель, если не дней». Он добавил, что штаб Навального намерен «работать дальше, пока это возможно».

Координатор штаба Алексея Навального Евгений Доможиров в разговоре с РБК​ рассказал, что сотрудники МВД на складе штаба в Вологде ищут экстремистские материалы. Они «изымают все, чтобы признать что-либо экстремистским материалом», сказал он. По его словам, полицейские показали рапорт областного отделения МВД. В нем указывалось, что в штабе могут находиться экстремистские материалы, «несущие клевету и оскорбление власти».

Сотрудники правоохранительных органов утром 6 июля также провели обыск в штабе Навального в Москве на Садовнической набережной, 69. Он проводился в рамках уголовного дела по ​ст. 330 УК РФ (самоуправство), рассказал замначальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров. Из здания изъяли вещи и документы, а также задержали дежурного штаба.

Заявления, которые послужили причиной возбуждения уголовного дела, поступили от руководителя компании «Паритет МГ» и от субарендаторов помещений, рассказали РБК в пресс-службе московской полиции. Они пожаловались на нарушения условий договоров собственником здания компанией «Балчуг Эстейт».

Теги: штаб , Алексей Навальный , Вологда , листовки
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