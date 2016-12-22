Москалькова получила ответ СК по сообщениям о преследовании геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о получении промежуточного ответа от Следственного комитета по сообщениям «Новой газеты», в которых говорится о преследованиях геев в Чечне. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, в полученном ответе СК говорится, что фактов, подтверждающих насильственные действия не установлено, так как у следствия отсутствуют «конкретные данные по этим гражданам».

«Вместе с тем, поскольку в моем запросе и в том письме, которое я переслала от «Новой газеты», содержатся фамилии людей, якобы погибших, то проверка на этом не считается законченной. Я попрошу написать уточняющийся ответ по тем фамилиям, которые перечислены в письме», — сказала Москалькова, отметив, что имеющиеся данные очень расплывчаты.

Омбудсмен уточнила, что речь идет о 24 людях, упомянутых в ее письме, при этом никаких данных, кроме фамилий и инициалов нет. По мнению Москальковой, следователи примут меры, чтобы поговорить с автором статьи и выяснить необходимые подробности «о годе рождения, о месте захоронения, о родственниках, о бывшем месте проживания этих людей, которые были упомянуты в письме». Если инициатор проверки не сможет предоставить дополнительную информацию, то провести эту проверку будет сложно, отметила она.

Москалькова повторила, что готова взять под государственную защиту любого, кто обратится с такой просьбой, но к ней никто не обращался с жалобами.

В конце мая уполномоченный сообщила о том, что направила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос по поводу возможного преследования геев в Чечне.

Ранее в мае омбудсмен заявляла, что готова после сбора необходимых данных поехать в Чечню для выяснения ситуации с преследованием геев.

В апреле «Новая газета» опубликовала статью, в которой говорилось о массовом преследовании геев в республике. В материале также указывалось, что высшие духовные лица Чечни одобряют данное положение дел. Чеченские власти опровергли обвинения, заявив, что в республике геев нет и не было.

При этом правозащитники заявили, что вывезли из Чечни 40 человек, подвергшихся притеснениям, со стороны местного населения и властей. Российские ЛГБТ-активисты сообщили, что порядка 80 чеченских геев обратились к ним за помощью.