Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,23 59,65 EUR Нал. 68,67 67,95 USD Бирж. 59,85 -0,13 EUR Бирж. 68,25 +0,19 USD ЦБ. 60,24 +0,66 EUR ЦБ. 68,38 +0,71 EUR/USD 1,14 +0,01 ММВБ 1921,07 -0,02% РТС 1011,05 +0,31% Brent 49,06 +1,49% DJIA 21396,20 -0,38% Nasdaq 6098,28 -0,85% FTSE 7335,43 -0,44%
Аксенов заявил об отсутствии связи увольнений с уголовными делами в Крыму
Лента новостей
Север Томска остался на время обесточен в результате аварии на подстанции 18:05, Общество Трамп пообещал не допустить превращения Европы в заложника России 18:01, Политика Генпрокурор Украины пообещал продолжить суд против «труса» Януковича 18:01, Политика В ЦБ назвали ускорение инфляции шоком и неприятным сюрпризом 17:55, Финансы Минэкономразвития указало на конец затянувшейся рецессии в торговле 17:50, Экономика ФАС заподозрила ЮниКредит Банк в нарушении закона о рекламе 17:45, Бизнес В Госдуме объяснили голосование депутатов друг за друга 17:43, Политика Годовая инфляция в России ускорилась до 4,4% 17:40, Финансы В штабе Навального заявили об изъятии полицией 205 тыс. газет и листовок 17:38, Политика ЦБ решил вернуться к идее ограничить доступ к форексу 17:28, Финансы Volkswagen заявила об отзыве 766 тыс. автомобилей по всему миру 17:25, Бизнес Структуры Аркадия Ротенберга купят проект «Парк легенд» на ЗИЛе 17:09, Бизнес Поезда активистов и «ходячие мертвецы»: акции протеста в преддверии G20 17:09, Фотогалерея Аксенов заявил об отсутствии связи увольнений с уголовными делами в Крыму 17:04, Политика Москалькова получила ответ СК по сообщениям о преследовании геев в Чечне 16:58, Общество Тина Канделаки анонсировала появление платного контента на «Матч ТВ» 16:53, Технологии и медиа Япония и ЕС объявили о создании самой масштабной зоны свободной торговли 16:50, Экономика Путин и Трамп чаще всего говорили о США и России 16:49, Политика Дума отказалась наказывать призывников за уклонение от получения повестки 16:41, Политика МВД раскрыло подробности задержания киллера ореховской ОПГ Шарапова 16:36, Общество Полиция задержала сбившую «пьяного» ребенка женщину 16:35, Общество Умерла автор сценария сериала «Приключения Мухтара» 16:20, Общество Франция к 2040 году откажется от продаж бензиновых и дизельных машин 16:18, Экономика Российского теннисиста оштрафовали на Уимблдоне за неспортивное поведение 16:03, Спорт «Дочка» «Суммы» и китайская компания подписали меморандум об инвестициях 16:01, Бизнес Шведский стартап Einride показал прототип самоуправляемого грузовика 15:57, Технологии и медиа ВЭБ получит контроль над «Евродоном» до погашения долга 15:51, Бизнес Европарламент призвал приостановить переговоры с Турцией о членстве в ЕС 15:46, Политика
Аксенов заявил об отсутствии связи увольнений с уголовными делами в Крыму
Политика, 17:04
0
Аксенов заявил об отсутствии связи увольнений с уголовными делами в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кадровые перестановки в правительстве республики не связаны с уголовными преследованиями по делу по Керченской переправе. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК.

«К ним [руководителям] нет претензий, я имею в виду связанных с каким-то уголовным преследованием, никаких вопросов», — подчеркнул Аксенов. Он высказал мнение, что кадровые перестановки «позволят повысить уровень взаимодействия между ведомствами, улучшить качество работы и повысить результативность работы Совета министров» в Крыму.

Он также отметил, что основной задачей любого руководителя является «правильное распределение полномочий тех должностных лиц, которые обладают нужными качествами». Смена руководителей «позволит дать новый толчок развитию отраслей» и поспособствует «более эффективной и слаженной работе правительства», уверен глава Крыма.

Он добавил, что прежде, чем Светлана Бородулина стала министром топлива и энергетики, она говорила о желании уйти в бизнес. «Просто на тот момент она выполняла задачу кризисного менеджера. <...> Я точно так же выполнил данное ей обещание», — сказал Аксенов.

По его мнению, в работе главы администрации Ялты Андрея Ростенко «есть масса достижений, есть и недоработки». «Ростенко где-то у нас будет работать, ему по складу характера в том числе, найдем место», — отметил глава Крыма.

Аксенов добавил, что в 7 июля, скорее всего, будет принято решение назначить зампредседателя Совета министров Бориса Зимина на должность главы «Черноморнефтегаза». «Как вице-премьер он определенный опыт приобрел, но он и раньше работал в газовой сфере», — сказал Аксенов.

Вместе с тем он высказал мнение о работе министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого. «Я к нему хорошо отношусь, но Сергею Валентиновичу не хватало жесткости», — считает он. Он добавил, что предложил Стрельбицкому остаться первым заместителем.

О решении отправить в отставку Сергея Стрельбицкого, Бориса Зимина, Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова Сергей Аксенов сообщил 6 июля. Он также поручил Андрею Ростенко «написать заявление об увольнении по собственному желанию».

Аксенов отмечал, что окончательные решения будут приняты на сессии Госсовета Крыма, который состоится 7 июля.

Ранее, 30 июня, Сергей Аксенов пообещал большое количество уголовных дел. Об этом он заявил, после того как Счетная палата Крыма проверила деятельность компании — оператора Керченской паромной переправы.

Теги: Крым , Сергей Аксенов , уголовные дела , перестановки
Главное
Структуры Аркадия Ротенберга купят проект «Парк легенд» на ЗИЛе Бизнес
Материалы по теме
Глава Крыма решил уволить министра курортов и мэра Ялты Политика
Глава Крыма пообещал 20 уголовных дел по Керченской переправе Общество
Аксенов назначил нового директора Керченской паромной переправы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку