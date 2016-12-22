Аксенов заявил об отсутствии связи увольнений с уголовными делами в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что кадровые перестановки в правительстве республики не связаны с уголовными преследованиями по делу по Керченской переправе. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК.

«К ним [руководителям] нет претензий, я имею в виду связанных с каким-то уголовным преследованием, никаких вопросов», — подчеркнул Аксенов. Он высказал мнение, что кадровые перестановки «позволят повысить уровень взаимодействия между ведомствами, улучшить качество работы и повысить результативность работы Совета министров» в Крыму.

Он также отметил, что основной задачей любого руководителя является «правильное распределение полномочий тех должностных лиц, которые обладают нужными качествами». Смена руководителей «позволит дать новый толчок развитию отраслей» и поспособствует «более эффективной и слаженной работе правительства», уверен глава Крыма.

Он добавил, что прежде, чем Светлана Бородулина стала министром топлива и энергетики, она говорила о желании уйти в бизнес. «Просто на тот момент она выполняла задачу кризисного менеджера. <...> Я точно так же выполнил данное ей обещание», — сказал Аксенов.

По его мнению, в работе главы администрации Ялты Андрея Ростенко «есть масса достижений, есть и недоработки». «Ростенко где-то у нас будет работать, ему по складу характера в том числе, найдем место», — отметил глава Крыма.

Аксенов добавил, что в 7 июля, скорее всего, будет принято решение назначить зампредседателя Совета министров Бориса Зимина на должность главы «Черноморнефтегаза». «Как вице-премьер он определенный опыт приобрел, но он и раньше работал в газовой сфере», — сказал Аксенов.

Вместе с тем он высказал мнение о работе министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого. «Я к нему хорошо отношусь, но Сергею Валентиновичу не хватало жесткости», — считает он. Он добавил, что предложил Стрельбицкому остаться первым заместителем.

О решении отправить в отставку Сергея Стрельбицкого, Бориса Зимина, Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова Сергей Аксенов сообщил 6 июля. Он также поручил Андрею Ростенко «написать заявление об увольнении по собственному желанию».

Аксенов отмечал, что окончательные решения будут приняты на сессии Госсовета Крыма, который состоится 7 июля.

Ранее, 30 июня, Сергей Аксенов пообещал большое количество уголовных дел. Об этом он заявил, после того как Счетная палата Крыма проверила деятельность компании — оператора Керченской паромной переправы.