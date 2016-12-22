Умерла автор сценария сериала «Приключения Мухтара»

Поэтесса Ирина Ратушинская скончалась 5 июля в Москве в кругу семьи, сообщила РБК писатель Елена Чудинова.

«[Она умерла] у себя дома, на руках у мужа, рядом с сыновьями. Похороны пройдут в субботу, 8 июля. Гражданского прощания не будет. Будет церковное отпевание в храме на Шаболовке», — сообщила она.

По словам Чудиновой, в течение двух лет Ратушинская «мужественно сражалась с тяжелой болезнью». «Она очень надеялась дописать свою последнюю книгу, но не дописала», — добавила писательница.

Ратушинская родилась в 1954 году в Одессе, там же впоследствии окончила физфак Одесского университета. В 1979 году переехала в Киев.

Первая публикация Ратушинской в журнале «Грани» датируется 1982 годом. В 1983 году писательницу осудили на семь лет по статье «антисоветская агитация и пропаганда». Свою жизнь в женской колонии Ратушинская описала в книге «Серый — цвет надежды». В октябре 1986 года писательницу досрочно освободили. В мае следующего года ее вместе с мужем лишили советского гражданства. В 1990 году супругам гражданство вернули. С 1998 года Ратушинская жила в Москве.

Ратушинская — автор нескольких сборников стихотворений, романов «Одесситы», «Наследники минного поля» и «Тень портрета». Кроме того, она писала сценарии для российских сериалов, среди которых «Приключения Мухтара», «Таксистка», «Аэропорт», была литературным редактором сериала «Моя прекрасная няня».