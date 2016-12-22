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Тина Канделаки анонсировала появление платного контента на «Матч ТВ»
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Тина Канделаки анонсировала появление платного контента на «Матч ТВ»
Технологии и медиа, 16:53
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Тина Канделаки анонсировала появление платного контента на «Матч ТВ»

Платный контент появится в ближайшее время на сайте «Матч ТВ», заявила генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Об этом сообщает RNS.

Тина Канделаки рассказала RNS, что «можно говорить о достаточно короткой временной дистанции», но не назвала конкретной даты введения оплаты просмотра материалов. Кроме того, генпродюсер положительно отнеслась к модели разовой оплаты пользователями просмотра того или иного контента.

Тина Канделаки отметила, что культура оплаты контента в России находится пока в зачаточном состоянии, а пользователи привыкли потреблять материалы бесплатно. Генпродюсер «Матч-ТВ» подчеркнула, что мир движется в направлении платного доступа к контенту. «Мы не сможем идти противоположным путем. Все СМИ, которые агрегированы в том же диджитале, хотят зарабатывать на подписке», — заключила Канделаки.

Телеканал «Матч ТВ» был запущен в ноябре 2015 года на частоте телеканала «Россия 2» — спортивного телеканала ВГТРК. Он входит в одноименный холдинг субхолдинга «Газпром-Медиа». Руководителем субхолдинга является Максим Гранов.

Теги: «Газпром-Медиа» , Тина Канделаки , «Матч ТВ» , платный контент
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