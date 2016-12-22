«Дочка» «Суммы» и китайская компания подписали меморандум об инвестициях

«Дочка» российской группы компаний «Сумма» «Трансинжиниринг» и китайская Pacific Contsruction Group подписали меморандум о взаимопонимании в реализации совместных инфраструктурных проектов. Об этом РБК сообщил президент «Трансинжиниринга» Баграт Газарян.

«Мы обсуждали с ними возможность реализации совместных проектов в России с их участием», — сказал он. По его словам, общий объем инвестиций со стороны Pacific Construction Group предполагает порядка $1 млрд. Газарян уточнил, что часть средств может рассматриваться как вхождение китайского партнера в акционерный капитал «Трансинжиниринга», а часть может быть направлена на реализацию совместных проектов.

Он добавил, что Pacific Contsruction Group специализируется на инфраструктурных проектах: железной дороге, портовой инфраструктуре. «Мы смотрим все возможности сотрудничества и весь наш портфель», — сказал глава «Трансинжиниринга».

Он также отметил, что в настоящий момент пока нет конкретных параметров по вхождению в капитал. «Рассматривается пакет от 25 до 50% минус 1 акция», — рассказал Газарян.

Он добавил, что меморандум «Трансинжиниринг» и Pacific Contsruction Group подписали 4 июля в присутствии заместителя главы Минэкономразвития Станислава Воскресенского. Сотрудничество компаний в России «является эксклюзивным и осуществляется благодаря совместным проектам Китая и России по программе «Один пояс — один путь», заключил Газарян.

Pacific Construction Group Company была основана в 1995 году. В настоящее время она является крупнейшей частной строительной компанией в Китае. Активы компании составляют $43 млрд. Выручка за 2016 год составила $73 млрд, а чистая прибыль — $3,2 млрд. Компания основана в 1995 году и базируется в Нанкине.

«Трансинжиниринг» является одной из крупных инжиниринговых компаний в России, которая занимается строительством инфраструктурных, промышленных и уникальных гражданских и спортивных объектов. «Трансинжиниринг» объединяет инжиниринговые и строительные активы группы «Сумма».