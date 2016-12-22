МВД раскрыло подробности задержания киллера ореховской ОПГ Шарапова

​Стали известны подробности задержания сотрудниками​ московского уголовного розыска киллера орехово-медведковской организованной преступной группы (ОПГ) Александра Шарапова, который находился в федеральном розыске более 16 лет. Об этом говорится в пресс-релизе МВД, поступившем в распоряжение РБК.

Мужчину задержали в Суздальском районе Владимирской области 5 июля. Задержание провели сотрудники столичного угрозыска при участии коллег из владимирского областного управления МВД и сотрудников СОБР Росгвардии.

Задержанного по ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого​) Шарапова доставили в Москву для проведения следственных действий.

По данным полиции, ОПГ создали в начале 1994 года для нападения на граждан и вымогательства денег с коммерческих организаций. Задержанного 46-летнего жителя Москвы подозревают в совершении нескольких «тяжких и особо тяжких преступлений», среди которых пять заказных убийств, которые совершили под его руководством. Подозреваемый контролировал финансы преступной группы и более 16 лет скрывался от полиции, используя документы на имя другого человека.

Следствие считает, что участники преступного сообщества, в которое входили «ореховская» и «медведковская» устойчивые вооруженные группы (банды), с 1994 года по 2001 год убили пять человек в Москве и Подмосковье. Для совершения этих преступлений они использовали огнестрельное оружие и взрывчатку.

В ОПГ входили «более 30 лиц». Против большинства, по данным СК, с 2004 года по настоящее время вынесли более 12 обвинительных приговоров.

В конце сентября 2016 года задержали еще одного лидера орехово-медведковской преступной группировки Андрея Пылева. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима. По информации следствия, он с 1995 года по 2001 год убил восемь человек и совершил четыре покушения на убийство, также при помощи огнестрельного оружия и взрывчатки.

В апреле того же года в жилом доме в Северном Бутово оперативники обнаружили арсенал оружия ореховской ОПГ 1990-х годов. Там хранились несколько единиц автоматического оружия и взрывчатка.

Ореховскую преступную группировку организовали в 1988 году, назвав в честь столичного района Орехово-Борисово, в котором проживало большинство ее участников. Изначально они занимались рэкетом и вымогательством, а потом начали контролировать предпринимателей, которые занимались недвижимостью, банковским делом, автомобильным бизнесом, драгоценными камнями и т.п. К 1998 году большую часть лидеров ОПГ убили.