Суд отклонил просьбу «Системы» об аресте активов «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии отказался удовлетворить заявление АФК «Система» о снятии ареста, наложенного на ее активы по иску компании «Роснефть», сообщает ТАСС.

Одновременно с этим суд отклонил ходатайство «Системы» о применении в отношении встречных обеспечительных мер в виде ареста активов самой «Роснефти» на сумму 170,6 млрд руб., то есть аналогичную стоимости арестованных ранее активов «Системы».

После подачи ходатайства представитель АФК «Система» Сергей Копытов пояснил РБК, что в соответствии с законодательством сторона, требующая принятия мер обеспечения, должна нести ответственность за возможные убытки, причиненные такими мерами.

«Именно поэтому АФК «Система» обратилась с ходатайством о предоставлении встречного обеспечения со стороны истцов, в случае если суд не отменит [наложенные по иску «Роснефти»] обеспечительные меры», — сказал Копытов.

26 июня по иску «Роснефти» были арестованы принадлежащие «Системе» пакеты акций — 31,76% акций МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Общую стоимость арестованных активов суд оценил в 185 млрд руб., а «Система», просившая суд об отмене ареста, в 250 млрд руб.