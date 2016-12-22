ВЭБ получит контроль над «Евродоном» до погашения долга

Внешэкономбанк (ВЭБ) получит акционерный контроль над одним из крупнейших российских производителей индейки — группой компаний «Евродон» — до погашения компанией основной задолженности, заявил представитель банка, передает ТАСС.

Как сообщили агентству в ВЭБ, реструктуризация задолженности «Евродона» и предоставление дополнительного финансирования для выхода из кризисной ситуации предусматривает переход акционерного контроля к группе ВЭБ до момента погашения основного объема долга перед Внешэкономбанком.

Генеральный директор «Евродона» Вадим Ванеев продолжит операционное управление предприятиями. В банке подчеркнули, что предоставление дополнительного финансирования «позволит сохранить производственный комплекс, нарастить объемы производства индейки и вернуть лидирующие позиции в отрасли ГК «Евродон».

В середине июня «ВЭБ Капитал» (структура ВЭБ) подал ходатайства в Федеральную антимонопольную службу о приобретении ключевых активов ГК «Евродон», принадлежащих основателю холдинга Вадиму Ванееву. Речь шла о 45% «Евродона», 100% «Евродон-Юг» (производство индейки) и 51% «Урсдона» (производство инкубационного яйца). В начале июля ФАС разрешила «ВЭБ Капиталу» консолидировать названные активы «Евродона». В самом «Евродоне» покупку активов ВЭБ назвали необходимой формальностью для реструктуризации долгов компании.

До этого ВЭБ уже принадлежало 49% в «Урсдоне» и 40% в «Евродоне», которые она приобрела у компании А1. А1 ранее попыталась через суд исключить Ванеева из участников «Евродона».​ Ванеев ранее сообщал РБК о том, что не намерен продавать бизнес, наоборот, он имеет планы расширить его в Тверской и Ростовской области и наладить производство баранины после спада производства мяса птицы.

В конце 2016 года на предприятиях «Евродона» произошла вспышка птичьего гриппа. Было уничтожено 160 тыс. голов птиц, а убыток составил около 1 млрд руб. В апреле Россельхознадзор вновь обнаружил на предприятиях «Евродона» птичий грипп. После уничтожения 42 тыс. голов птиц убытки «Евродона» составили 2,6 млрд руб.

ГК «Евродон» — агрокомплекс по производству индейки в России (ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг») и утки (ООО «Донстар»). Он основан в 2003 году и развивается по кластерному принципу. Общая площадь территории агрокомплекса составляет более 1800 га в Ростовской области. По итогам 2016 года произведено 74,5 тыс. т мяса индейки и 26 тыс. т мяса утки. В 2017 году компания планирует произвести более 90 тыс. т мяса индейки и около 28 тыс. т мяса утки.