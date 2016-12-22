Защита заявила о завершении расследования дела генерала ФСО Лопырева

Завершено расследование уголовного дела против генерал-лейтенанта Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, которого обвиняют в коррупции. Об этом заявил его адвокат Руслан Закалюжный, передает агентство «Интерфакс».

По словам адвоката, подзащитного обвиняют по двум эпизодам получения взяток общей суммой в районе 6,3 млн руб., отметил защитник. Он добавил, что генерал и его адвокаты начали изучать материалы дела, которое займет около двух месяцев. «После ознакомления с ними, возможно, мы подадим ходатайства следствию», — уточнил Закалюжный.

Адвокат подчеркнул, что Лопырев «категорически отрицает свою вину».

Геннадия Лопырева задержали с поличным 24 ноября 2016 года в его квартире в Сочи, изъяв у него 1 млрд руб. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Позже у сына Лопырева изъяли более 63 млн руб., €1 млн и $350 тыс.

Следствие считает, что Лопырев получил взятку от строительных структур, обещав им в обмен на деньги покровительство при заключении госконтрактов на ремонтные и строительные работы. В материалах уголовного дела фигурирует сумма взятки в 6,27 млн руб. По данным РБК, генерал должен был уйти с должности за шесть месяцев до задержания. Он проработал в этой должности 13 лет.

В конце июня Басманный суд столицы продлил арест имущества жены и невестки Лопырева. Среди арестованного имущества был автомобиль Porsche Cayenne, который принадлежал его невестке, Mercedes Benz 2007 года выпуска и загородный дом площадью 32 кв. м, который принадлежал жене Лопырева. Имущество родственников арестовали в качестве обеспечительной меры 12 апреля 2017 года.