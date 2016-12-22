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В Париже умер автор «Симфонии для одинокого человека»
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В Париже умер автор «Симфонии для одинокого человека»
Общество, 14:29
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В Париже умер автор «Симфонии для одинокого человека»

Во Франции в возрасте 80 лет умер автор знаменитой «Симфонии для одинокого человека» (Symphonie pour unhomme seul), композитор Пьер Анри, сообщает издание Le Mondе.

Пьер Анри (Фото: wikipedia.org)

По данным газеты, композитор скончался 5 июля в больнице Святого Иосифа в Париже.

Его помощница Изабель Уорнер и близкие родственники подтвердили изданию Parismatch, что Анри умер прошлой ночью. «Он не будет отмечать свое 90-летие, которое планировал справлять 9 декабря», — добавили они.

Пьер Анри родился 9 декабря 1927 года в Париже. В 1949 году вместе с французским композитором Пьером Шеффером занялся конкретной музыкой (направление авангардной музыки XX века. — РБК) в основанной ими студии Французского радио и телевидения.

Первым и наиболее известным плодом их совместного творчества стала «Симфония для одинокого человека».

В 1960 году Анри основал первую во Франции частную студию электронной музыки, а в 1982 году открыл еще одну.

В конкретной музыке используются записи в основном природных шумов и звуков. После они подвергаются микшированию и разного рода редактированию.

Теги: Франция , композитор , Пьер Анри , «Симфония для одного человека» , Пьер Шеффер
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