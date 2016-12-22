ЮНЕСКО сообщила об угрозе историческому центру Вены

ЮНЕСКО включила исторический центр Вены в список находящихся под угрозой объектов Всемирного культурного наследия. Об этом сообщили в ходе 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящем в Кракове.

Причиной внесения Вены в список находящихся в опасности объектов культурного наследия стало строительство в австрийской столице 66-метрового здания. Строительная площадка находится на границе исторического центра. Комитет неоднократно выражал озабоченность строительством здания, причем отмечалось, что уменьшение высоты здания не уменьшает угрозу для исторического центра Вены по мнению ЮНЕСКО.

Спор о градостроительных планах в столице Австрии ведется уже более десяти лет.

В 2000 году ЮНЕСКО заблокировала предыдущий строительный план для исторического центра Вены. «Я надеялся, что это стало для них уроком. Но я ошибся», — заметила директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер перед началом встречи.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проводит в польском Кракове 41-ю сессию. На встрече рассматриваются 34 заявки на включение в список Всемирного наследия кандидатур семи природных и одного смешанного природно-культурного объекта, а также 27 культурных. Кроме того, анализируются степень сохранности объектов, включенных в список Всемирного наследия, и тех, что признаны находящимися под угрозой. Встреча завершится 12 июля.