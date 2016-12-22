Продажи Lada в России в июне выросли на 23,2%

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Суд отклонил просьбу «Системы» об аресте активов «Роснефти»

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер игрока сборной Бельгии за €85 млн

Компания Касперского заявила о 4 тыс. заражений смартфонов новым вирусом

Путин заявил о высокой надежности использованной в Сирии крылатой ракеты

Защита заявила о завершении расследования дела генерала ФСО Лопырева

Холодная погода привела к росту безработицы в России

Kia назвала дату начала продаж нового Rio в России

Четверти населения Земли предсказали жизнь в городах-гигантах к 2030 году

СК сообщил о переводе 200 млн руб. в Татфондбанк перед отзывом лицензии

СМИ сообщили о краже у священника в Москве планшета и канистры спирта

Отца «пьяного» мальчика признали потерпевшим по делу о халатности

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«Система» попросила суд арестовать активы «Роснефти»

Курс евро на 7 июля

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Курс доллара на 7 июля

USD ЦБ: 60,24 (+0,66)

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Глава комитета по обороне в Совфеде решил уйти со своего поста

Кремль прокомментировал поездку Путина на лимузине «Кортеж»

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В головной офис Приватбанка в Днепре пришли с обысками

Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве Уралвагонзавода

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