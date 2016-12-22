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Продажи Lada в России в июне выросли на 23,2%
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Продажи Lada в России в июне выросли на 23,2%
Бизнес, 14:06
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Продажи Lada в России в июне выросли на 23,2%

Продажи АвтоВАЗа в России в июне выросли на 23% в годовом выражении, до 27,396 тыс. автомобилей, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

«Всего за шесть месяцев 2017 года в России реализован 140 231 автомобиль Lada, что на 12,8% выше показателя первой половины 2016 года», — отмечается в сообщении.

В июне самой продаваемой машиной марки, по данным компании, стала Lada Granta — продано 8,552 тыс. шт. На втором месте по популярности — Lada Vesta. Было продано 6,609 тыс. автомобилей этой модели, это на 28,9% выше, чем в июне прошлого. По темпам роста продаж лидирует Lada Xray — 2,761 тыс. — на 53,8% больше июня 2016 года.

Глава АвтоВАЗа Николя Мор — РБК: «Я сижу в «Весте» и вожу «Весту»
Бизнес

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил РБК, что второе полугодие станет ключевым для бренда Lada. Он заявил, что ожидает новых мер поддержки от правительства, например, таким, как «первый автомобиль», «семейный автомобиль», коммерческие автомобили. В компании надеются, что смогут повысить свою долю рынка больше чем на 8%.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в мае 2017 года продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 124,99 тыс. штук.

Теги: автопродажи , Lada , продажи автомобилей
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