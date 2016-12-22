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Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве Уралвагонзавода
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Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве Уралвагонзавода
Бизнес, 13:19
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Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве Уралвагонзавода

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», об этом говорится в материалах суда.

«Заявление открытого акционерного общества «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» о признании должника АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» несостоятельным (банкротом) и приложенные к нему документы возвратить», — следует из определения суда.

Суд также постановил вернуть иск заявителю — компании «Главэлектроснаб», которая предъявляла претензию на 460 тыс. руб.

Ранее суд постановил вернуть заявление еще одного истца, который подавал претензию к Уралвагонзаводу совместно с «Главэлектроснаб» — «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» («Тяжмехпресс»). Он требовал признать Уралвагонзавод банкротом из-за долга в 12,2 млн руб.

Заявление истца было подано 3 мая, однако компания не предоставила суду всех необходимых документов, и 6 июня суд решил вернуть предприятию заявление обратно. Новосибирское предприятие ООО «Главэлектроснаб» также присоединилось к истцам по делу о банкротстве Уралвагонзавода из-за долга в 459,4 тыс. руб.

Уралвагонзавод — многоотраслевая машиностроительная корпорация, которая выпускает около 100 видов продукции. К ней относится военная техника, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Головное предприятие — завод Уралвагонзавод, расположенный в Нижнем Тагиле Свердловской области. 100% акций УВЗ принадлежит госкорпорации «Ростех».
 

Теги: Уралвагонзавод , банкрот , Арбитражный суд Свердловской области , «Тяжмехпресс»
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