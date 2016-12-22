МИД заявил о подготовке провокаций с химоружием в Восточной Гуте

Официальный представитель МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что сирийские террористы готовят провокации с применением химического оружия для обоснования авиаударов американских военных по позициям армии Башара Асада, передает ТАСС.

«Сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил», — сказала она.

По ее словам, «с большой долей вероятности», акции будут проведены в недоступном для властей Сирии населенном пункте, таком как, например, район Восточной Гуты. Захарова подчеркнула, что российский МИД знает о наличии у базирующихся в Восточной Гуте боевиков группировок «Джейш аль-Ислам» и «Фейлак ар-Рахман» «нескольких ракет с химическими отравляющими веществами массой порядка 150 кг каждая».

МИД также не исключает, что провокации могут быть организованы на юге Сирии, в зонах, которые контролируют Саудовская Аравия, Иордания и Израиль, а также на востоке страны.

Официальный представитель ведомства также заявила, что боевики запрещенной в России организации ИГ перебрасывают из города Ракка в подконтрольные им районы провинции Дейр-эз-Зор мастерские и оборудование по производству химического оружия. По словам Захаровой, бездействие международной коалиции во главе с США по этому поводу может говорить о «выборочном нежелании видеть факты» и «даже о пособничестве боевикам».

В конце июня Белый дом заявил, что у Вашингтона есть информация о подготовке сирийским лидером Башаром Асадом новой химатаки в Сирии.

В Кремле это заявление Белого дома сочли угрозой. Официальный представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия «категорически не согласна» с формулировкой об угрозе новой химической атаки в Сирии. Вместе с тем он допустил возможность совершения провокаций с использованием химоружия.

О подготовке провокаций со стороны сирийской оппозиции и боевиков говорил и российский МИД. Так, например, Захарова заявила, что против Дамаска развернули «пропагандистскую кампанию» в виде сообщений о «применении химического оружия».