Комитет Госдумы отклонил законопроект о запрете суррогатного материнства

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей порекомендовал отклонить законопроект о запрете суррогатного материнства в России. Такое решение приняли на заседании комитета, который является соисполнителем законопроекта, передает агентство «Москва».

Первый заместитель главы думского комитета Ольга Окунева от «Единой России» отметила на заседании, что в российском законодательстве «прописаны и приняты» нормы, которые позволяют «этот вопрос урегулировать».

Соответствующий документ о запрете суррогатного материнства внесли в Госдуму в марте этого года.

Законопроект, автором которого выступил сенатор Антон Беляков, запрещал вынашивать и рожать детей (включая преждевременные роды) по договору, который заключают между суррогатной матерью и потенциальными родителями, «донорами половых клеток», которые не могут выносить и родить ребенка по «медицинским показаниям».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что пока в России не разработают «новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства», который в «равной мере защитит права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей», нужно запретить использовать данный вид материнства в стране.