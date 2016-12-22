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Штаб Навального в Москве заявил о блокировке полицейскими
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Штаб Навального в Москве заявил о блокировке полицейскими
Политика, 11:28
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Штаб Навального в Москве заявил о блокировке полицейскими

Московский предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального на Садовнической набережной, 69 был заблокирован полицейскими. Об этом заявил глава штаба Николай Ляскин на своей странице в Facebook.

По словам Ляскина, произошел «захват здания». «Опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть», — написал Ляскин. Он также добавил, что вокруг штаба «около 10 оперативников».

Николай Ляскин уточнил РБК, что несколько человек в штатском проникли в московский штаб Алексея Навального ночью. Внутри находился дежурный, который теперь не отвечает на звонки. «Они срезали ручки на дверях, поставили изнутри решетки, жалюзи закрыли. Мы видели двух человек. Мы не знаем, сколько их сейчас там», — сообщил он. 

По его словам, в штабе находится оргтехника, ноутбуки, агитационные материалы, личные вещи сотрудников. «Полиция ЦАО говорит, что ведутся следственные действия», — отметил Ляскин.

Собственники помещения заявили Ляскину, что у московского штаба Навального «большие проблемы». Об этом Ляскин рассказал РБК. «Только что с ними говорил, они сказали, что у нас там обыски, но по их ли заявлению они начались — непонятно», — рассказал координатор московского штаба. По словам Ляскина, за ночь проводившие обыск люди в штатском срезали ручки на дверях штаба, отрезали провода видеокамер внешнего наблюдения и поставили на окна решетки.​

При этом в пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что ничего не знают о следственных мероприятиях в московском штабе Навального.

Накануне, 5 июля, сотрудники Центра по противодействию экстремизму заблокировали выезды из предвыборного штаба Алексея Навального в Новосибирске. Как сообщал координатор штаба Сергей Бойко, предположительно, правоохранители прибыли к штабу из-за того, что представители Навального незаконно распространяли агитационные материалы.

Позднее Бойко заявил, что местная полиция задержала трех человек, в том числе двух волонтеров штаба. Он также сообщал, что правоохранители подогнали к крыльцу здания автобус, из которого «в штаб заносили большие черные пластиковые мешки неизвестно с чем».

Теги: Москва , полиция , штаб , Алексей Навальный
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