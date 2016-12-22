ВС России отработали воздушный бой в Хабаровском крае

Российские истребители Су-35, Су-30СМ и новейшие бомбардировщики Су-34 авиационных частей Восточного военного округа (ВВО) провели учения в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

По данным ВВО, пилоты Су-35 и Су-30СМ выполнили летные тактические задания по технике группового пилотирования, воздушной навигации, а также отработали элементы воздушного боя на малых высотах. В частности, пилоты выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек по малоразмерным целям.

Также, по данным ВВО, экипажи Су-34 провели пуски неуправляемых авиационных ракет по групповым наземным целям.

В апреле Воздушно-космические силы провели командно-штабное учение дальней авиации. В них приняли участие более 20 экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ил-78. Во время учений летный состав отработал перебазирование на оперативные аэродромы, боевое применение крылатых ракет воздушного базирования и дозаправку в воздухе.