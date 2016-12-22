Янукович назвал ответственных за госпереворот на Украине 2014 года

Украинский экс-президент Виктор Янукович направил в Генпрокуратуру Украины заявление о совершенном в 2014 году государственном перевороте в стране, заявил его адвокат Виталий Сердюк перед началом заседания Оболонского районного суда в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в документе «непосредственно освещены все события». Защитник заявил, что «будут допрашиваться те самые лица, которые не пожелали прийти, в том числе и господин Луценко (генеральный прокурор Украины. — РБК)».

Сердюк, как сообщает ТАСС, также заявил о том, что Оболонский районный суд Киева не может продолжать процесс над экс-президентом. «Только что защитой было подано заявление, которым констатировала невозможность совершения правосудия. Янукович поставил точку в этом процессе, который стал политическим ток-шоу», — заявил он.

По словам защитника, число правонарушений, совершенных Генпрокуратурой Украины и судом, «приводят к никчемности любого решения». Он подчеркнул, что легитимизировать процесс, назначив государственного защитника из бесплатной правовой помощи, не получится.

«Суд сделал невозможным его участие в процессе, а суд без участия Януковича не будет иметь юридический силы», — сказал Сердюк.

В среду, 5 июля, Янукович заявил, что отказывается участвовать в судебном процессе по делу о госизмене, по которому является обвиняемым, и отзывает своих адвокатов.

Он назвал суд «чистой воды профанацией» и перечислил ряд нарушений и случаев притеснений его прав, якобы допущенных киевскими властями при организации процесса.

Председатель Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко ​29 июня постановил рассматривать дело о государственной измене Януковича заочно. Защита экс-президента пообещала оспорить это решение в Европейском суде по правам человека.

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко 3 июля заявил, что бывший глава государства может участвовать в судебном процессе только на территории Украины. Он заявил, что государство гарантирует безопасность Януковича. По словам генпрокурора, в режиме видеоконференции Янукович может только слушать трансляцию судебных заседаний и общаться со своими адвокатами.

Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 года, после вывода из центра Киева спецподразделений милиции и внутренних войск. Верховная рада постановила, что он «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности. Украинский парламент также назначил досрочные президентские выборы, на которых в мае 2014 года победил Петр Порошенко.