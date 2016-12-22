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Порошенко подписал закон о стремлении Украины стать членом НАТО
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Порошенко подписал закон о стремлении Украины стать членом НАТО
Украинский кризис, 11:42
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Порошенко подписал закон о стремлении Украины стать членом НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внес поправки в закон «О внесении изменений в некоторые законы по поводу внешнеполитического курса Украины», утвердив одним из приоритетов страны восстановление курса на членство в НАТО. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

По информации пресс-службы главы государства, отныне Украина активизирует работу по всему комплексу реформ для достижения стандартов альянса.

Парламент Украины 8 июня принял законопроект «Об основах внутренней и внешней политики», юридически определяющий членство страны в НАТО как основное направление внешней политики. Согласно документу, среди национальных интересов Украины: интеграция страны в европейское правовое, экономическое и политическое пространство для того, чтобы стать членом Евросоюза и вступить в «евроатлантическое пространство безопасности».

В начале апреля Порошенко подписал указ «Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2017 год».

В апреле Верховная рада попросила конгресс США рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника «вне НАТО», а также возможное заключение двустороннего оборонного соглашения. Проект постановления № 6111, который опубликовали на сайте Рады, поддержали тогда 232 депутата (необходимый минимум — 226 голосов). Документ вступил в силу с момента его принятия.

В сообщении Рады к конгрессу уточняется, что если Украина получит статус основного союзника вне НАТО и США заключит с ней двустороннее оборонное соглашение, это повлияет на прекращение российской агрессии против Украины и предотвращение разжигания войны в Европе.

Теги: Украина , НАТО , Верховная рада , Петр Порошенко
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