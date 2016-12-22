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Глава Крыма решил уволить министра курортов и мэра Ялты
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Глава Крыма решил уволить министра курортов и мэра Ялты
Политика, 10:57
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Глава Крыма решил уволить министра курортов и мэра Ялты
Сергей Аксенов решил отправить в отставку министра курортов Крыма и других чиновников. Глава Ялты напишет заявление об отставке. Министр курортов в мае говорил, что Крыму сложно конкурировать с турецкими курортами
Сергей Аксенов (Фото: Александр Полегенько / РИА Новости)

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отставки министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого, зампредседателя Совета министров Бориса Зимина. Также Аксенов решил отправить в отставку министра топлива и энергетики Крыма Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. Также Аксенов «поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию». Об этом Аксенов написал на своей странице в Facebook.

Окончательные решения по кадровым вопросам будут приняты на сессии Госсовета Крыма, который пройдет в пятницу, 7 июля, написал Аксенов.

«В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров — естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти», — пояснил он.

На место главы минтуризма Крыма Аксенов предложит кандидатуру Вадима Волченко, эксперта крымского отделения Общероссийского народного фронта, руководителя крымского подразделения МИА «Россия сегодня». Зампред совета министров Зимин станет главой «Черноморнефтегаза», на его место глава республики предложит кандидатуру главы администрации города Судак Владимира Серова. Места министра топлива и министра ЖКХ займут Вадим Белик, первый замминистра топлива и энергетики, и Марина Горбатюк, первая замглавы администрации Судака.

На освободившиеся должности глав администраций Судака и Ялты власти проведут открытый конкурс, пишет Аксенов.

В мае Стрельбицкий, которого Аксенов решил отправить в отставку, заявил, что полуострову сложно конкурировать в области туризма с курортами Турции. По словам Стрельбицкого, турецкие курорты предлагают туристам низкие цены, с которыми крымским гостиницам сложно конкурировать. Министр тогда говорил, что обратится в федеральное правительство с просьбой помочь республике.

Агентство «Интерфакс» 3 июля сообщило со ссылкой на минтуризма полуострова, что за первое полугодие 2017 года в Крыму отдохнули на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Крым , Сергей Аксенов
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