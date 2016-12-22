В России отзовут 11 068 автомобилей «УАЗ Хантер»

Официальный изготовитель российских автомобилей ООО «Ульяновский автомобильный завод» отзовет в стране 11 068 автомобилей «УАЗ Хантер» из-за возможных проблем с гидроусилителем руля. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, которые продали с марта 2014 года по сентябрь 2017 года. Причиной отзыва «УАЗ Хантер» являются установленные в этих машинах нагнетательные шланги гидроусилителя руля, которые могут быть некачественными. На автомашинах, которые попадают под отзыв, эту запчасть заменят бесплатно для владельцев.
«УАЗ Хантер» внедорожник повышенной проходимости, предназначен для проезда по дорогам всех категорий и по пересеченной местности.
«Ульяновский автомобильный завод» входит в состав группы Sollers. С 2002 года она объединяет ОАО «Заволжский моторный завод», ООО «Соллерс-Елабуга», ОАО «Соллерс — Набережные Челны», ООО «Соллерс — Дальний Восток», ЗАО «Соллерс-ИСУЗУ». Ульяновская компания занимается производством и продажей легковых и коммерческих автомобилей УАЗ.