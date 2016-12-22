США подписали с Польшей соглашение о поставке систем Patriot

США подписали с Польшей соглашение о поставке системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщил польский министр обороны Антон Мачеревич, передает Reuters.

«Правительство США согласилось продать Польше системы Patriot в самой современной конфигурации», — сказал Мачеревич. Он добавил, что «рад сообщить эту информацию» в день визита в Польшу президента США Дональда Трампа.

О том, что Польша планирует закупить у США восемь комплексов противовоздушной обороны Patriot, стало известно весной 2015 года. Тогда польское правительство одобрило соответствующую рекомендацию Министерства обороны. Газета The Guardian сообщала, что сумма сделки может составить около $5 млрд.

В марте министр обороны Польши Антон Мацеревич заявил, что подписание соглашения планируется осуществить до конца 2017 года. Он отмечал, что сумма сделки будет составлять примерно $7,7 млрд, а первые два оборонных комплекса поступят в распоряжение Польши в течение следующих двух лет.