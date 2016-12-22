Янукович рассказал о надеждах на возвращение Крыма в состав Украины

Бывший президент Украины Виктор Янукович надеется, что Крым вернется в состав Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, и это будет зависеть от самого Крыма, от жителей Крыма», — сказал он.

При этом экс-президент отметил, что жители полуострова приняли свое решение. Он пояснил, что в тот период времени, когда крымчане решили «уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи».

«Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма», — рассказал Янукович.

По мнению экс-президента Украины, произошедшее в Крыму показывает, что нельзя пренебрегать мнением народа и как нельзя к нему относиться.

Янукович заявил, что никто не сомневался в том, что полуостров перешел бы под управление радикалов. «Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения», — сказал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина, а также большинство стран — членов ООН, в числе которых государства из «Большой семерки», члены Североатлантического альянса и Евросоюза, не признали результаты референдума. Они расценили действия России как агрессию и аннексию части территории Украины и нарушение ее целостности. При этом присоединение полуострова признали Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.​​

Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после вывода из Киева спецподразделений милиции и внутренних войск. В этот же день Рада проголосовала за то, чтобы лишить его президентских полномочий, а также назначила досрочные выборы главы государства. По результатам президентских выборов, прошедших 25 мая 2014 года, победу одержал Петр Порошенко. Виктор Янукович с 2014 года находится в России.