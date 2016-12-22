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Синоптики назвали дату возвращения лета в Москву
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Синоптики назвали дату возвращения лета в Москву
Холодное лето 2017, 10:19
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Синоптики назвали дату возвращения лета в Москву
В Росгидромете заверили, что москвичей ждут последние три холодных дня, а уже в воскресенье в столице потеплеет
Фото: Павел Головкин / AP

Теплая погода вернется в Москву в воскресенье, 9 июля, заявил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. В этот день ожидается до 20 градусов тепла.

По его словам, в четверг, 6 июля, в столице будет еще «относительно тепло». Однако на следующий день похолодает до 17-18 градусов. «Мы предполагаем, что это последние три холодных дня перед наступлением тепла», — уточнил Цыганков.

Замначальника ситуационного центра ведомства отметил, что теплая погода, которая придет после холодов, не означает «абсолютно солнечной погоды». «Остается вероятность локальных гроз и ливней», — добавил он.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «Известиям», что в июле жителям Центральной России стоит ожидать града, сильного дождя, гроз и шквалистого ветра, а также смерчей. Он добавил, что неблагоприятные погодные явления происходят из-за адвекции — горизонтального перемещения воздушных масс.

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Информацию о надвигающейся непогоде подтвердил «Известиям» начальник управления организации информирования населения МЧС России Алексей Вагутович. Он подчеркнул, что во время «меняющегося климата то, что раньше для некоторых регионов было аномалией, сейчас становится нормой».

Глава МЧС России Владимир Пучков призвал представителей ведомства «не надеяться» в ближайшее время на улучшение погоды и готовиться к природным катаклизмам. На следующий день эту информацию опроверг глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что вторая половина июля и начало августа в Москве и Подмосковье «обещают быть теплыми». ​

5 июля работу синоптиков раскритиковал глава ЛДПР и руководитель партийной фракции в Государственной думе Владимир Жириновский, призвавший и вовсе «разогнать» метеослужбу за неспособность вовремя предупредить об изменениях погоды.

«Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут до нитки... Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь! Не потому, что я промок, а потому, что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят!» — заявил Жириновский.

Автор: Екатерина Ракитина.
Теги: синоптики , погода в Москве , Росгидрометцентр , потепление в Москве , Анатолий Цыганков ...
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