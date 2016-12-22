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Итальянский фермер объяснил решение изобразить на поле портрет Путина
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Итальянский фермер объяснил решение изобразить на поле портрет Путина
Политика, 09:38
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Итальянский фермер объяснил решение изобразить на поле портрет Путина

Создавший в окрестностях Вероны трактором на поле портрет президента России Владимира Путина итальянский фермер Дарио Гамбарин объяснил РБК, почему для воплощения своей идеи он выбрал изображение именно российского лидера.

«Почему я решил изобразить Владимира Путина? Могу сказать, что я верю в его большой дипломатический опыт, который он сможет применить в ходе G20», — отметил он, добавив, что, по его мнению, такой политик, как Путин, может «помочь новым мировым лидерам построить в мире устойчивое равновесие и справиться с текущими проблемами».

Фото: Dario Gambarin / AP

Об изображении портрета Путина на поле площадью 25 тыс. кв. м вблизи Вероны стало известно 5 июля. Эту идею с помощью трактора воплотил фермер Дарио Гамбарин. Как уточнял он тогда агентству Associated Press (AP), портрет российского лидера появился на поле в преддверии саммита G20. Ширина изображения, по данным AP, составляла 135 м. Из-за масштабов весь портрет, по информации агентства, можно было увидеть только с высоты.

Саммит G20 состоится в Гамбурге 7 и 8 июля. Ожидается, что 7 июля в ходе него пройдет первая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Теги: Владимир Путин , Италия , портрет , фермер
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