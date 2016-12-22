Назарбаев не одобрил переименование аэропорта в Астане в его честь

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не одобрил инициативу правительства страны переименовать международный аэропорт Астаны в его честь. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, видят проведенную работу. Вообще, любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами», — пояснил он.
Казахстанский лидер считает, что это «вопрос грядущих поколений», потому что «лицом к лицу лица не видно». Он привел высказывание Марка Аврелия, «великого императора Рима и философа… который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал: «Не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник».
Говоря о переименовании воздушной гавани, президент Казахстана имел в виду соответствующее постановление правительства республики от 21 июня. Документ опубликовали в издании «Казахстанская правда» после того, как парламентарии Казахстана одобрили инициативу переименования международного аэропорта в стране. Спикер нижней палаты Нурлан Нигматулин заявлял, что данное предложение «массово поддержали граждане Казахстана».
В конце ноября 2016 года депутат парламента Казахстана Куаныш Султанов выступил с предложением переименовать столицу страны Астану, чтобы в ее названии «звучало имя президент». Президент заявил на это, что подобные решения нужно принимать «взвешенно» и «соразмерно тому, что необходимо для государства».