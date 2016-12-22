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СМИ сообщили о допросе снявшейся с «отрубленной головой» Трампа актрисы
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СМИ сообщили о допросе снявшейся с «отрубленной головой» Трампа актрисы
Общество, 08:48
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СМИ сообщили о допросе снявшейся с «отрубленной головой» Трампа актрисы

Актриса Кэти Гриффин, которая сфотографировалась с окровавленным муляжом головы президента США Дональда Трампа, была допрошена секретными службами. Об этом сообщает издание The Huffington Post.

По данным издания, о допросе актрисы сообщил политический обозреватель, журналист Яшара Али в Twitter.

«Кэти Гриффин была допрошена секретной службой, лично, более часа, расследование до сих пор не прекращено», — написал Али.

Издание со ссылкой на журнал Vulture также сообщает, что адвокаты Гриффин в начале июня подтвердили, что Гриффин находится под следствием из-за этого снимка.

​Снимок Гриффин с муляжом головы Трампа в мае в социальных сетях разместила сама актриса, а также фотограф Тайлер Шилдс. Этой ситуацией заинтересовались секретные службы США. Через некоторое время Гриффин опубликовала в Twitter видеообращение, где она приносит свои извинения и называет сделанный снимок «большой ошибкой». Кроме того, Гриффин сообщила об удалении фотографии из личных аккаунтов в социальных сетях. Несмотря на это, телеканал CNN, с которым сотрудничала Гриффин, прекратил с ней работать.

Дональд Трамп пристыдил актрису за снимок. В Twitter он написал, что его дети, а «особенно» 11-летний сын Бэррон, «тяжело перенесли это».

Теги: США , допрос , Дональд Трамп
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