Во время наводнения в Японии без вести пропали 22 человека

Во время наводнения в Японии, вызванного сильными ливнями, на юго-западном острове Кюсю без вести пропали 22 человека, сообщает Mainichi.
После разлива реки в округе Фукуока произошло множество оползней. По сообщению издания, во время стихии водой уносило людей и машины. Полицейские обнаружили тело одного человека в городе Асакуре.
Издание также сообщает, что из-за наводнения некоторые населенные пункты в префектуре остались отрезаны от транспортного сообщения.
В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти дали приказ о срочной эвакуации или рекомендации эвакуироваться около 550 тыс. жителей.
В сентябре 2015 года в Японии произошло наводнение, во время которого погибли пять человек. Тогда от стихии наиболее пострадал город Йосо. Часть города оказалась смыта после прорыва дамбы.