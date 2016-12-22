Глава МИД Германии рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью, опубликованном изданием ​Westfälische Rundschau, рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа в Гамбурге. По его словам, он надеется на достижение конкретных договоренностей двух лидеров по спорным вопросам.

В ответ на вопрос журналиста Габриэль сказал, что ждет от президентов США и России «конкретных договоренностей по будущему сотрудничеству: в Сирии, по разрешению конфликта на Украине, по переговорам о контроле над вооружениями и разоружению». «Мы не можем освободить их от этой ответственности», — подчеркнул он.

Он отметил важность встречи лидеров двух стран. «Мы, в конечном итоге, нуждаемся в начале разрядки и разоружения», — пояснил глава МИД Германии.

Также Габриэль прокомментировал и визит Дональда Трампа в Польшу, который президент США предпринял в преддверии приезда в Германию. По его словам, этот шаг президента не означает «разделения Европы на старую и новую», поскольку «двусторонние визиты в контексте многосторонних встреч на высшем уровне — нормальное событие». «Польша — важное государство в Центральной Европе, и она беспокоится из—за российской политики», — сказал Габриэль.

Ранее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон в преддверии своего отъезда в Гамбург на саммит G20 выпустил заявление, в котором сообщил о готовности Соединенных Штатов обсудить с Россией создание механизмов безопасности в Сирии, в том числе и бесполетных зон.

Первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 7 июля, в первый день саммита. Ключевыми темами переговоров двух лидеров, как подтвердили ранее в Кремле и Белом доме, должны стать ситуация в Сирии и урегулирование конфликта на Украине.