Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,32 59,83 EUR Нал. 68,53 67,83 USD Бирж. 59,98 +0,57 EUR Бирж. 68,07 +0,68 USD ЦБ. 59,58 +0,35 EUR ЦБ. 67,68 +0,38 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1921,38 +0,21% РТС 1007,88 -0,95% Brent 48,12 -0,46% DJIA 21478,17 -0,01% Nasdaq 6150,86 +0,67% FTSE 7367,60 +0,14%
Глава МИД Германии рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа
Лента новостей
Левада-центр увидел резкий рост рейтинга «Единой России» 07:00, Политика Глава МИД Германии рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа 06:49, Политика СКР начал проверку госпитализации 12 школьников из лагеря в Забайкалье 06:07, Общество «Ведомости» узнали о предложениях Минфина по реформе налоговых льгот 05:29, Политика Американский конгрессмен извинился за снятое в камере Освенцима селфи 05:12, Общество Люди начали покидать захваченное здание парламента Венесуэлы 04:40, Политика В Ливии войска маршала Хафтара заявили о победе в битве за Бенгази 04:10, Политика SpaceX с третьей попытки вывела на орбиту спутник Intelsat 35e 03:50, Технологии и медиа Каспаров возобновит шахматную карьеру на турнире в США 03:33, Общество Тиллерсон заявил о готовности к совместным с Россией акциям в Сирии 03:27, Политика Россия призвала немедленно отменить размещение ПРО в Южной Корее 02:52, Политика Мантуров рассказал о поездке Путина на лимузине «Кортеж» 02:52, Политика В Рио-де-Жанейро с ножами напали на шедших к статуе Христа туристов 02:23, Общество СКР задержал последнего участника убийства милиционеров в 1997 году 01:55, Общество США заявили о готовности применить военную силу против КНДР 01:20, Политика Дипломаты заявили об «очередном похищении» россиянина американцами 01:18, Политика На волонтера штаба Навального в Чувашии завели дело за посты в соцсетях 01:01, Расследование Путин выступил за свободный доступ к интернету без вседозволенности 00:23, Политика США отказались прекратить учения у берегов КНДР вопреки призыву России 00:20, Политика Розничные сети заподозрили в махинациях с ценами на алкоголь 00:05, Бизнес Российским компаниям усложнили процедуру аренды зарубежных спутников 00:03, Технологии и медиа Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам 00:03, Финансы Путин провел оперативное совещание с Совбезом перед саммитом G20 05 июл, 23:56, Политика Forbes узнал о новом акционере оператора «Платона» 05 июл, 23:34, Бизнес Ильдара Дадина задержали во время пикета у здания ФСБ 05 июл, 23:32, Политика Депутаты раскритиковали в первом чтении «бюджетное правило имени Кудрина» 05 июл, 23:32, Экономика Умер автор песен группы «Секрет» Дмитрий Рубин 05 июл, 23:06, Общество Финансы будущего: как поправки в Гражданский кодекс изменят банки 05 июл, 23:01, Финансы
Глава МИД Германии рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа
Политика, 06:49
0
Глава МИД Германии рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью, опубликованном изданием ​Westfälische Rundschau, рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа в Гамбурге. По его словам, он надеется на достижение конкретных договоренностей двух лидеров по спорным вопросам.

В ответ на вопрос журналиста Габриэль сказал, что ждет от президентов США и России «конкретных договоренностей по будущему сотрудничеству: в Сирии, по разрешению конфликта на Украине, по переговорам о контроле над вооружениями и разоружению». «Мы не можем освободить их от этой ответственности», — подчеркнул он.

Он отметил важность встречи лидеров двух стран. «Мы, в конечном итоге, нуждаемся в начале разрядки и разоружения», — пояснил глава МИД Германии.

Также Габриэль прокомментировал и визит Дональда Трампа в Польшу, который президент США предпринял в преддверии приезда в Германию. По его словам, этот шаг президента не означает «разделения Европы на старую и новую», поскольку «двусторонние визиты в контексте многосторонних встреч на высшем уровне — нормальное событие». «Польша — важное государство в Центральной Европе, и она беспокоится из—за российской политики», — сказал Габриэль.

Ранее глава Госдепа США Рекс Тиллерсон в преддверии своего отъезда в Гамбург на саммит G20 выпустил заявление, в котором сообщил о готовности Соединенных Штатов обсудить с Россией создание механизмов безопасности в Сирии, в том числе и бесполетных зон. 

Первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 7 июля, в первый день саммита. Ключевыми темами переговоров двух лидеров, как подтвердили ранее в Кремле и Белом доме, должны стать ситуация в Сирии и урегулирование конфликта на Украине. 

Теги: G20 , Владимир Путин , Германия , Зигмар Габриэль , Дональд Трамп
Главное
Левада-центр увидел резкий рост рейтинга «Единой России» Политика
Материалы по теме
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа Политика
Кремль назвал дату встречи Путина и Трампа Политика
Кремль рассказал о поиске «окна» для встречи Путина и Трампа на G20 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку