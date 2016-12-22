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В Ливии войска маршала Хафтара заявили о победе в битве за Бенгази
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В Ливии войска маршала Хафтара заявили о победе в битве за Бенгази
Политика, 04:10
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В Ливии войска маршала Хафтара заявили о победе в битве за Бенгази

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршла Халифы Хафтара, заявила о полном взятии под контроль Бенгази — второго по величине города в Ливии. Об этом сообщает Reuters.

Операция по борьбе с силами исламистов и соперничающих группировок под названием «Достоинство Ливии» была начата Ливийской национальной армией в 2014 году. Город Бенгази, являвшийся одним из основных целей операции, был взят спустя три года боев. 

«Вооруженные силы сообщают вам об освобождении Бенгази от терроризма, полное освобождение и победу достоинства», — заявил Хафтра в телевизионном обращении. При этом он подчеркнул, что Бенгази «вступил в новую эру безопасности и мира».

Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром, не подчиняется признанному ООН правительству Ливии, которое было сформировано в 2016 году в столице страны Триполи. Тесные связи силы Хафтара поддерживают с парламентом Ливии, заседающим в городе Тобрук. 

В сентябре 2016 года газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к российским дипломатическим кругам, сообщила, что Хафтар обратился к президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой начать поставки оружия Ливийской национальной армии. В Кремле отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

 В ноябре 2016 года Хафтар прибыл с визитом в Москву. 28 ноября он провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который, как говорилось в сообщении МИД, оценил роль Хафтара «в отстаивании независимости, территориальной целостности Ливии». 

Теги: Ливия , Халифа Хафтар
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