СКР задержал последнего участника убийства милиционеров в 1997 году

Сотрудникам Следственного комитета (СКР) спустя 20 лет поисков удалось задержать последнего участника налета на предприятие «Орбитал ЛТД», в ходе которого погибли трое полицейских — Станислава Волкова. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Налет на фирму «Орбитал ЛТД» был совершен в июле 1997 года. Он был организован бандой Слона (Юрия Можаева), которая в 1995 году выделилась из новогиреевской преступной группировки. Ее участники занимались регулярными нападениями на предприятия, занимавшиеся торговлей продуктами и бытовой техникой.

В июле 1997 года они совершили нападение на фирму «Орбитал ЛТД» на Гончареной улице. После того, как в полицию поступило сообщение о нападении, на место выехали восемь сотрудников 37-го отделения милиции 5-го РУВД УВД ЦАО. В ходе перестрелки трое милиционеров были убиты, еще один получил тяжелые ранения. Преступникам удалось скрыться.

В том же году Московский уголовный розыск задержал всех активных участников банды, кроме Волкова. Ему около 20 лет удавалось скрывать свое местоположение. Однако следователям удалось его найти и доставить в Москву. Ему уже предъявлены обвинения, следователи направили в суд ходатайство о его помещении под стражу.

Также 5 июля во Владимирской области был задержан Александр Шарапов, бывший участник орехово-медведковской ОПГ. «По данным следствия, Шарапов являлся участником преступного сообщества, в состав которого входили «ореховская» и «медведковская» устойчивые вооруженные группы (банды), и в период с 1994 по 2001 годы совершил убийства пяти лиц на территории Москвы и Московской области. Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ» , — сообщили в СКР. В розыске Шарапов находился с 2001 года.

В сентябре 2016 года один из главарей орехово-медведковской ОПГ Андрей Пылев был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Всего в эту группировку входили порядка 30 человек.