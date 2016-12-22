Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,34 59,84 EUR Нал. 68,53 67,84 USD Бирж. 59,98 +0,57 EUR Бирж. 68,07 +0,68 USD ЦБ. 59,58 +0,35 EUR ЦБ. 67,68 +0,38 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1921,38 +0,21% РТС 1007,88 -0,95% Brent 48,22 -0,25% DJIA 21478,17 -0,01% Nasdaq 6150,86 +0,67% FTSE 7367,60 +0,14%
СКР задержал последнего участника убийства милиционеров в 1997 году
Лента новостей
В Рио-де-Жанейро с ножами напали на шедших к статуе Христа туристов 02:23, Общество СКР задержал последнего участника убийства милиционеров в 1997 году 01:55, Общество США заявили о готовности применить военную силу против КНДР 01:20, Политика Дипломаты заявили об «очередном похищении» россиянина американцами 01:18, Политика На волонтера штаба Навального в Чувашии завели дело за посты в соцсетях 01:01, Расследование Путин выступил за свободный доступ к интернету без вседозволенности 00:23, Политика США отказались прекратить учения у берегов КНДР вопреки призыву России 00:20, Политика Розничные сети заподозрили в махинациях с ценами на алкоголь 00:05, Бизнес Российским компаниям усложнили процедуру аренды зарубежных спутников 00:03, Технологии и медиа Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам 00:03, Финансы Путин провел оперативное совещание с Совбезом перед саммитом G20 05 июл, 23:56, Политика Forbes узнал о новом акционере оператора «Платона» 05 июл, 23:34, Бизнес Ильдара Дадина задержали во время пикета у здания ФСБ 05 июл, 23:32, Политика Депутаты раскритиковали в первом чтении «бюджетное правило имени Кудрина» 05 июл, 23:32, Экономика Умер автор песен группы «Секрет» Дмитрий Рубин 05 июл, 23:06, Общество Финансы будущего: как поправки в Гражданский кодекс изменят банки 05 июл, 23:01, Финансы В Мексике в перестрелке погибли десятки человек 05 июл, 22:45, Общество В Венесуэле сторонники Мадуро напали на удерживаемый оппозицией парламент 05 июл, 22:20, Политика Янукович отказался от участия в судебном процессе над собой 05 июл, 22:09, Политика Лондонский «Арсенал» купил самого дорогого футболиста в своей истории 05 июл, 22:00, Спорт Эрдоган отреагировал на запрет Германии выступить перед турками 05 июл, 21:59, Политика Летнее затишье: как политика регуляторов повлияет на курс евро в июле 05 июл, 21:46, Деньги Полиция пришла с обыском в предвыборный штаб Алексея Навального в Орле 05 июл, 21:30, Политика СМИ узнали о займе для покупки компанией Фридмана ретейлера в Британии 05 июл, 21:27, Финансы Западные ценности: в какие активы инвестировать в третьем квартале 05 июл, 21:26, Деньги «Реал» подписал контракт с первым новичком межсезонья 05 июл, 21:06, Спорт The Moscow Times закрыла бумажную версию 05 июл, 20:52, Технологии и медиа Гроза нарушила график электричек Ярославского направления в Москве 05 июл, 20:41, Общество
СКР задержал последнего участника убийства милиционеров в 1997 году
Общество, 01:55
0
СКР задержал последнего участника убийства милиционеров в 1997 году
Сотрудникам Следственного комитета (СКР) спустя 20 лет поисков удалось задержать последнего участника налета на предприятие «Орбитал ЛТД», в ходе которого погибли трое полицейских — Станислава Волкова. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Налет на фирму  «Орбитал ЛТД» был совершен в июле 1997 года. Он был организован бандой Слона (Юрия Можаева), которая в 1995 году выделилась из новогиреевской преступной группировки. Ее участники занимались регулярными нападениями на предприятия, занимавшиеся торговлей продуктами и бытовой техникой. 

В июле 1997 года они совершили нападение на фирму «Орбитал ЛТД» на Гончареной улице. После того, как в полицию поступило сообщение о нападении, на место выехали восемь сотрудников 37-го отделения милиции 5-го РУВД УВД ЦАО. В ходе перестрелки трое милиционеров были убиты, еще один получил тяжелые ранения. Преступникам удалось скрыться.

В том же году Московский уголовный розыск задержал всех активных участников банды, кроме Волкова. Ему около 20 лет удавалось скрывать свое местоположение. Однако следователям удалось его найти и доставить в Москву. Ему уже предъявлены обвинения, следователи направили в суд ходатайство о его помещении под стражу.

Также 5 июля во Владимирской области был задержан Александр Шарапов, бывший участник орехово-медведковской ОПГ. «По данным следствия, Шарапов являлся участником преступного сообщества, в состав которого входили «ореховская» и «медведковская» устойчивые вооруженные группы (банды), и в период с 1994 по 2001 годы совершил убийства пяти лиц на территории Москвы и Московской области. Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ» , — сообщили в СКР. В розыске Шарапов находился с 2001 года.

В сентябре 2016 года один из главарей орехово-медведковской ОПГ Андрей Пылев был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Всего в эту группировку входили порядка 30 человек.

Теги: Москва , СКР , Убийство
Главное
Путин выступил за свободный доступ к интернету без вседозволенности Политика
Материалы по теме
Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы Общество
Болгария отозвала запрос об экстрадиции лидера ОПГ Аслана Гагиева Общество
Один из лидеров орехово-медведковской ОПГ получил 25 лет колонии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку