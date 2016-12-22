США отказались прекратить учения у берегов КНДР вопреки призыву России

Несмотря на призыв России и Китая, США не намерены отказываться от учений у берегов Корейского полуострова. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

О том, что Вашингтон не собирается менять план учений у берегов полустрова, он заявил в ответ на соответствующий вопрос журналистов. «Нет, мы не собираемся», — сказал он.

С предложением о прекращении военных учений США и их союзников у берегов Корейского полуострова 4 июля выступили Россия и Китай. В ответ, согласно совместному заявлению двух стран, КНДР могла бы ввести мораторий на ​испытания ракет и ядерных взрывных устройств.

Накануне, 5 июля, в ответ на состоявшиеся в ночь на 4 июля очередные ракетные испытания КНДР, США и Южная Корея провели военные учения. В их ходе военные двух стран провели запуски южнокорейских баллистических ракет малой дальности Hyunmoo II. В Пентагоне заявили, что учения направлены на то, чтобы для того, чтобы противостоять «дестабилизирующим и незаконными действиям Северной Кореи».