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Ильдара Дадина задержали во время пикета у здания ФСБ
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Ильдара Дадина задержали во время пикета у здания ФСБ
Политика, 05 июл, 23:32
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Ильдара Дадина задержали во время пикета у здания ФСБ

Сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера Ильдара Дадина в Москве. Об этом, со ссылкой на заявление самого Дадина, сообщает «Интерфакс»

Оппозиционер был задержан во время проведения одиночного пикета у здания ФСБ. По словам Дадина, своей акцией он намеревался поддержать задержанного ранее в Москве организатора «Русских маршей» Юрия Горского.

«Меня задержали у здания ФСБ. В том здании, куда, предположительно, привезли Юрия Горского. Задержали меня за одиночный пикет», — сообщил оппозиционер. По его словам, сотрудники правоохранительных органов заявили, что пикет «противоречит указу президента о том, что гражданам запрещено участвовать в публичных акциях на всей территории РФ до 12 июля».

Адвокат Дадина, Николай Зборошенко, сообщил, что он был доставлен в ОВД «Мещерское», передает ТАСС

Видео задержания Дадина опубликовал в Facebook его соратник Дмитрий Степанов. 

Организатор «Русского марша», националист Юрий Горский был задержан у здания Мособлсуда 5 июля. Причиной стало подозрение в экстремизме. По словам жены Горского, сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в его отношении заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Сам Горский уточнил, что задержание было проведено сотрудниками ФСБ.

Теги: ФСБ , задержание , Ильдар Дадин
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