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В Венесуэле сторонники Мадуро напали на удерживаемый оппозицией парламент
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В Венесуэле сторонники Мадуро напали на удерживаемый оппозицией парламент
Политика, 22:20
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В Венесуэле сторонники Мадуро напали на удерживаемый оппозицией парламент

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро атаковали парламент, находящийся под контролем оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. В результате инцидента пострадали не менее десяти человек, сообщает местное издание Lapatilla.

По данным издания, несколько десятков человек проникли на территорию парламента, когда в нем проходило заседание. Кадры с места происшествия опубликовали в Twitter очевидцы.

Как сообщил депутат Ричард Бланко, вооруженные члены группировок атаковали с оружием и газовыми гранатами Национальную ассамблею. По данным Би-би-си, атака началась, когда президент Николас Мадуро выступил с речью на военном параде в День независимости, запланированном правительством в других местах столицы.

Нападавшие ранили по меньшей мере пять депутатов и несколько журналистов. Сторонники президента страны были вооружены палками и использовали самодельные взрывные устройства, отмечает издание.

Ранее в Венесуэле группа вооруженных людей в масках напала на больницу и штаб оппозиционной коалиции «Блок демократического государства» в городе Баркисимето на северо-западе страны. В результате нападения погибли четыре человека. 

Акции протеста в Венесуэле. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Столкновения сторонников президента Николаса Мадуро и его противников, которые требуют отставки правительства, начались в апреле текущего года. Общее число жертв протестов насчитывает 86 человек.

Теги: Венесуэла , нападение , Парламент
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