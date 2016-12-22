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Эрдоган отреагировал на запрет Германии выступить перед турками
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Эрдоган отреагировал на запрет Германии выступить перед турками
Политика, 21:59
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Эрдоган отреагировал на запрет Германии выступить перед турками

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Германия совершает «самоубийство», запрещая ему выступить перед этническими турками, проживающими в Германии. Об этом сообщает Die Welt.

Перед началом саммита G20 президент Турции отметил, что для него особенно важно выступить перед турецкой диаспорой Германии и запрещать ему сделать это «некрасиво». «Германия совершает самоубийство. ФРГ должна исправить эту ошибку», — сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует встретиться с Эрдоганом на полях саммита «двадцатки» для обсуждения вопросов двусторонних отношений. Эрдоган, несмотря на ситуацию с выступлением, заявил немецким СМИ, что Турция и Германия «нужны друг другу».

Анкара 28 июня направила официальный запрос в Берлин о выступлении турецкого президента в Гамбурге, куда он прибыл для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о невозможности подобного выступления, так как для поддержки безопасности для выступления такого масштаба может не хватить наличных сил полиции. Кроме того, данное выступление Габриэль расценил как неуместное на фоне острых разногласий между Берлином и Анкарой и избирательной кампании в немецкий парламент.

Весной под предлогом невозможности обеспечения безопасности организаторами немецкая сторона отменила выступления двух турецких министров — главы Минюста Бекира Боздага и главы Минэкономики Нихата Зейбекчи. В марте Нидерланды также отказались разрешить посадку самолету главе МИД​ Турции Мевлюту Чавушоглу, который хотел выступить перед нидерландскими турками по вопросу о конституционном референдуме в Турции, который прошел 16 апреля. Чавушоглу назвал голландские власти «нацистскими последышами, фашистами». Дания также отказалась от встреч с турецкими политиками.

Конституционный референдум в Турции прошел 16 апреля. ​27 апреля результаты голосования были утверждены. Согласно поправкам, в Турции к 2019 году упразднят должность премьер-министра, главой правительства станет президент. Он получит право издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров, а также сможет распускать парламент.

Теги: Германия , Гамбург , саммит G20 , Реджеп Тайип Эрдоган
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