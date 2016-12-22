Гроза нарушила график электричек Ярославского направления в Москве

В Москве из-за грозы задерживаются электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом говорится на сайте МЖД.

В настоящий момент организовано движение поездов по специальному режиму, что позволяет «не прерывать движение, но приводит к увеличению интервалов из-за снижения скорости поездов».

Как сообщает «Центральная ППК», организованы компенсационные автобусы для пассажиров Ярославского направления: Москва — Лосиноостровская, Москва-3 — Лосиноостровская, Маленковская — Лосиноостровская, Яуза — Лосиноостровская, Северянин — Лосиноостровская.

Ранее на Московском центральном кольце после удара молнии произошел сбой в движении поездов. Поезда проезжали станции «Дубровка», «Угрешская», «Новохохловская», «Нижегородская» без остановки. Позже движение восстановили в нормальном режиме.

По данным МЧС, в настоящее время ожидается гроза и сильный ветер до 12–17 м/с. Ведомство рекомендует москвичам убрать вещи с балконов, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб дому. Машины рекомендуется поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также рекомендуется обходить шаткие строения, рекламные конструкции и дома с неустойчивой кровлей.