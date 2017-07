Англоязычная газета The Moscow Times закрыла бумажную версию. Об этом говорится в сообщении на сайте издания.

«Вне зависимости от [физического] существования The Moscow Times остаются преданными независимому отображению событий и совершенствованию на ниве журналистики», — говорится в сообщении главного редактора газеты Михаила Фишмана. Он добавил, что издание играло «уникальную роль в освещении российских событий изнутри». Фишман надеется, что издание останется верным своим принципам в будущем.

В начале июня сообщалось, что владелец газеты Демьян Кудрявцев заявил о передаче издания «некоммерческому фонду» в Европе, после того как основатель Independent Media решил стать соучредителем газеты вместе с Кудрявцевым. Новый владелец будет работать с изданием со своей командой, поэтому Фишман заявил газете «Ведомости» о скором уходе с поста главного редактора The Moscow Times. Редакция издания также сменится практически полностью.

The Moscow Times создана в 1992 году. Ранее она входила в состав Independent Media. В 2015 году семья Демьяна Кудрявцева выкупила The Moscow Times, которые, как и «Ведомости», являлись частью активов Sanoma Media. Тогда же главным редактором The Moscow Times стал Михаил Фишман. Кроме того, семья Кудрявцева выкупила издания Men’s Health, Women’s Health и National Geographic.

В 2015 году The Moscow Times перестала выходить ежедневно, перейдя на еженедельный формат в связи с убыточностью. Газета распространяется бесплатно.