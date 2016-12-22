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На МЦК после удара молнии произошел сбой в движении поездов
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На МЦК после удара молнии произошел сбой в движении поездов
Общество, 20:03
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На МЦК после удара молнии произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном кольце произошел сбой движения поездов по часовой стрелке, сообщается в официальном Twitter Московского метрополитена. Поезда проезжают станции «Дубровка», «Угрешская», «Новохохловская», «Нижегородская» без остановки. В обратном направлении поезда движутся в штатном режиме. Позднее было восстановлено нормальное движение поездов во всех направлениях.

По данным телеканала РЕН ТВ, очевидцы рассказали о том, что в один из поездов ударила молния. Это произошло на станции «Новохохловская».

В метро пообещали возобновить штатное движение поездов МЦК и рекомендовали пассажирам пользоваться другими видами транспорта.

Теги: Москва , МЦК
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