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Арабские страны пообещали не вводить новые санкции против Катара
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Арабские страны пообещали не вводить новые санкции против Катара
Политика, 20:13
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Арабские страны пообещали не вводить новые санкции против Катара

Министры иностранных дел четырех арабских стран, разорвавших дипломатические отношения с Катаром, пообещали не вводить новые санкции против Дохи после ее отказа от выполнения требований стран Персидского залива. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукрис, передает Reuters.

По данным агентства, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет «выразили сожаление» в связи с официальным ответом Катара. Кроме того, арабские страны назвали решение Катара «несерьезным».

Страны Персидского залива сообщили о получении официального ответа от Катара 5 июля, сообщал телеканал Al Arabiya. Ответ Катара был передан главе МИД ​Саудовской Аравии.

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В конце июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Катару требования, в которых призвали его разорвать отношения с Ираном, прекратить поддерживать экстремистов и террористические организации, запретить вещание телеканала Al Jazeera, а также закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар 1 июля отказался выполнять данные требования. Глава МИД страны назвал их «нарушающими суверенитет» и «невыполнимыми».

Кувейт, выступающий посредником в переговорах с Катаром, предложил продлить срок ультиматума на 48 часов. Страны согласились это сделать. Предыдущий срок, предоставленный Катару для ответа на выдвинутые в июне требования, заканчивался 2 июля.

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