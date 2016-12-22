Госдума приняла в первом чтении поправки о бюджетных правилах

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект поправок в Бюджетный кодекс, которые ограничивают объем расходов бюджета, а также объемы пополнения Резервного фонда и использования средств из него. Законопроект был разработан для того, чтобы снизить влияние конъюнктуры на рынке энергоносителей на бюджет. Информация о прохождении первого чтения появилась в паспорте законопроекта на сайте Госдумы.

В законопроекте говорится, что объем расходов федерального бюджета не может превышать совокупного объема нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга и доходов бюджета (за исключением нефтегазовых). Чтобы спрогнозировать объем нефтегазовых доходов, правительство будет использовать среднегодовую цену на баррель Urals, среднегодовую цену на экспортный природный газ и среднегодовые показатели курса доллара США к рублю.

Также в поправках конкретизируется понятие базовой цены на нефть: $40 за баррель в ценах 2017 года. С 2018 года эта цена индексируется на 2% в год. Базовая экспортная цена на природный газ рассчитывается из прогнозируемой среднегодовой экспортной цены, умноженной на соотношение базовый цены на нефть к ее прогнозируемой цене.

В Бюджетный кодекс также вносится дополнение о том, что ежегодный объем использования резервного фонда не должен превышать объем 1% ВВП. Это правило действует в том случае, «если на конец очередного финансового года и (или) первого и (или) второго года планового периода прогнозируемый объем средств Резервного фонда не превышает 5% валового внутреннего продукта».

Как указано в пояснительной записке, законопроект разработан с целью снизить влияние «конъюнктуры рынка энергоносителей на макроэкономические параметры и состояние государственных финансов», а также чтобы сбалансировать бюджет.