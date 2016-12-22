МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайший час

В ближайший час в Москве ожидается гроза и сильный ветер, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Как сообщили в ведомстве, при грозе существует вероятность повреждения линий электропередачи, повала деревьев, повреждения слабо укрепленных рекламных конструкций. Возможны приводящее к затору на дорогах повреждения автотранспорта.
МЧС рекомендует москвичам убрать вещи с балконов, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб дому. Машины рекомендуется поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
В случае нахождения на улице москвичам рекомендуется обходить шаткие строения, рекламные конструкции и дома с неустойчивой кровей. Также МЧС не советует находиться в районе мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.
По прогнозам метеорологов центра «Фобос», в 2017 году в Центральной России лето будет холодным. Температура воздуха не поднимется выше 25–30 градусов. Гидрометцентр опроверг прогноз «Фобоса» о холодном лете.
«Тропический ливень» обрушился на Москву 30 июня. От удара молнии погиб один и пострадало 16 человек. За сутки выпало свыше 90% от месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 24 м/с. В аэропортах Москвы было задержано 450 рейсов. Местами произошли аварийные отключения электроэнергии, на время было прекращено движение поездов по МЦК.
Шторм в Москве 29 мая стал самым смертоносным за историю наблюдений: погибли 17 человек. Ущерб от непогоды страховщики оценили в 200 млн руб.