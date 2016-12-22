Первые комплексы С-300 заступили на боевое дежурство в Иране

В Иране на боевое дежурство заступили первые зенитно-ракетные комплексы С-300, заявил командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия генерал Амир Фарзад Эсмаили. Об этом сообщает ТАСС.

Командующий сообщил, что С-300 «заступили на боевое дежурство и используются», не уточнив, в каком районе развернуты комплексы. Также генерал заявил о подготовке к испытаниям разработанного в Иране ракетного комплекса «Бавар-373» к середине марта 2018 года. После этого, по словам военного, этот комплекс вместе с российскими ЗРК должен войти в состав «единой системы ПВО страны».

Ранее сообщалось, что в марте иранские военные успешно протестировали российские комплексы С-300. Ракеты поразили учебные цели — как летательные аппараты, так и ракеты.

Контракт на поставку в Иран комплексов С-300 был заключен в 2007 году. По неофициальным данным, его стоимость составила $800 млн. Однако в 2010 году Россия наложила вето на поставку комплексов. Иран обратился в третейский суд в Женеве с иском к «Рособоронэкспорту» в размере $4 млрд.

В 2015 году страны «шестерки» подписали с Ираном соглашение о «ядерной сделке» и международные экономические санкции были смягчены в октябре 2016 года. Еще до подписания окончательного соглашения президент России подписал указ об отмене запрета на поставку С-300.

Россия и Иран подписали новый контракт на поставку ЗРК в ноябре 2015 года. Поставка комплексов была завершена в октябре 2016 года. В начале 2016 года вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что Москва получила от Тегерана гарантии об отзыве иска​ к «Рособоронэкспорту».



В феврале 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал стоимость контракта с Ираном на поставку С-300 в $1 млрд.