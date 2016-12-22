ЛНР опровергла заявления Геращенко про украинских военнопленных

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленными провозглашенной ЛНР Ольга Кобцева опровергла сообщения о том, что украинская сторона не получила информацию о 132 заложниках. Об этом Кобцева заявила РБК.

Речь идет о заявлении первого заместителя председателя Верховной рады Ирины Геращенко.

«Сегодня также в ходе обсуждения списков [военнопленных] на обмен Геращенко заявила, что Украина ведет переговоры с ОБСЕ и с российскими оккупантами. После этой формулировки мы встали и вышли». По словам Кобцевой, «процесс освобождения военнопленных блокируют представители Украины».

Также в ходе переговоров гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске Ирина Геращенко назвала 39 украинских пленных на территории Донбасса «военными преступниками». В свою очередь, полпред ДНР Денис Пушилин сообщил РБК, что такие заявления — это реакция на срыв Украиной сегодняшних переговоров в Минске.

«Это была ответная реакция. [Украинская сторона] постаралась исключить из списка [обмена] «Беркут» и попыталась включить террористов различных организаций. Украина говорила, что не намерена включать в список тех, на ком тяжкие преступления», — сказал Пушилин. Он отметил, что в ДНР находятся пленные, которые также совершали тяжкие преступления и «были взяты на поле боя с оружием в руках».

«Следуя из логики Украины, мы тоже не будем включать их в список для обмена», — сказал Пушилин. По его словам, ДНР настаивает на обмене «всех на всех». Представители Украины «фактически сорвали переговоры», поэтому представители ДНР досрочно покинули переговоры в Минске, добавил Пушилин.

Ранее Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что украинская сторона не получила информацию о судьбе заложников, которых «удерживают» на территории Донбасса. Она уточняла, что представители отдельных районов Донбасса сообщали, не называя имен, об удержании 55 украинцев в Донецкой области, в Луганской — 14.