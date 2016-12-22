В Японии зафиксировано рекордное за почти 50 лет сокращение населения

Население Японии, включая проживающих в стране иностранцев, с начала 2017 года сокращается самыми быстрыми темпами с 1968 года. Об этом сообщает Reuters.
По состоянию на 1 января численность населения Японии сократилась на 308,084 тыс., что в годовом измерении — до 125,58 млн человек. При этом, согласно статистическим данным правительства, численность населения страны сокращается восьмой год подряд.
Число родившихся снизилось на 2,9% (981,2 тыс. человек) по сравнению с 2016 годом, что стало самым низким показателем с 1974 года. Людей в возрасте 65 лет и старше проживает в стране 27,2%, однако значительно упала численность населения в возрасте людей моложе 14 лет — на 12,7%.
Вместе с тем в Японии фиксируется рост числа иностранцев. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 6,9%. В настоящий момент, согласно отчету, мигрантов в стране 2,3 млн человек.