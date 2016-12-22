Госдума приняла в первом чтении поправки о бюджетных правилах

На заводе General Motors в США прогремел взрыв

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайший час

Банк МИА объяснил требования к отцу полковника Захарченко об оплате пиара

Минобороны почти втрое увеличит выплаты военным академикам

ЛНР опровергла заявления Геращенко про украинских военнопленных

«Росатом» заморозит урановый проект в Танзании минимум на три года

СМИ узнали о грядущих арестах по делу о махинациях главы Сбербанка Чечни

Низкое давление: почему экономика осталась без финансовых ресурсов

Россия вошла в топ-10 стран с самой высокой кибербезопасностью

СКР отказался прекратить дело экс-мэра Пензы о присвоении денег «Ростеха»

Путина предупредили о рисках криптоанархизма

Депутаты Госдумы отказались запретить расселять пятиэтажки в промзоны

В Японии зафиксировано рекордное за почти 50 лет сокращение населения

Депутаты Думы нарушили запрет на голосование чужими карточками

«Ростов» арендовал футболиста «Челси»

В Москве 19 «экстрасенсов» обманули 33 человека на 7 млн руб.

Под Псковом опрокинулся автобус с 28 паломниками из Подмосковья

В Астане не удалось согласовать границы зон безопасности в Сирии

Греф предложил ввести программу обучения блокчейну в вузах

Справедливость оценки: о чем говорит рейтинг банка «Открытие» от АКРА

В Госдуме предложили разорвать дипотношения с Польшей из-за памятников

Минобороны опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-95 по ИГ в Сирии

В Москве задержали организатора «Русского марша» Горского

Генпрокуратура потребовала от МВД устранить нарушения по «делу Кехмана»

В Минздраве Украины предложили запретить оборот российских лекарств

Власти предложили из-за дефектов лицензировать импорт колес из алюминия

Недельная инфляция ускорилась в четыре раза

Полиция задержала трех человек в штабе Навального в Новосибирске

Гидрометцентр предупредил об «осенней погоде» в Москве на выходных