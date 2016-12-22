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Лукашенко рассказал об «оказавшейся на перекрестке всех проблем» Европе
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Лукашенко рассказал об «оказавшейся на перекрестке всех проблем» Европе
Политика, 16:59
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Лукашенко рассказал об «оказавшейся на перекрестке всех проблем» Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на сессии ПА ОБСЕ в Минске заявил, что Европа «оказалась на перекрестке всех проблем». Об этом сообщает БелТА.

Глава государства пояснил, что эти проблемы, «казалось бы, не касаются европейского континента». «Последствия этих проблем не связаны, может быть, и с Европой. Но мы оказываемся в эпицентре этих проблем», — сказал Лукашенко.

В качестве примера он привел военные конфликты на Ближнем Востоке, спровоцировавшие нелегальную миграцию и терроризм.

По мнению белорусского президента, на Европе также отразились президентские выборы в США. «Начались определенные процессы переформатирования наших отношений с Соединенными Штатами Америки, американо-европейских отношений. И эти процессы непростые, нелегкие», — сказал он.

Лукашенко полагает, что историчность момента заключается в том, что европейские страны почувствовали, что значит бездействие. По его словам, не решая проблемы «у себя в Европе», страны получили «собственный конфликт в центре Европы — Украина».

Президент Белоруссии также обратил внимание на наличие проблемы с наркотрафиком, торговлей людьми, загрязнением атмосферы и изменением климата. «Проблемы надо решать вовремя», — резюмировал Лукашенко.

Теги: Европа , Александр Лукашенко , ПА ОБСЕ
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