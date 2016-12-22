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Более 30 человек пострадали в массовом ДТП в Болгарии
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Более 30 человек пострадали в массовом ДТП в Болгарии
Общество, 17:05
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Более 30 человек пострадали в массовом ДТП в Болгарии

В результате массового ДТП в Болгарии пострадал 31 человек. Об этом сообщает болгарское агентство Focus.

Утром более 40 автомобилей столкнулись на автомагистрали Тракия, на участке София — Пазарджик, в столичном регионе Болгарии. Столкновение произошло в районе города Ихтимана, в 48 км от Софии. Пострадавшие доставлены в больницы, четверо из них находятся в критическом состоянии. На место происшествия выехало 13 машин скорой помощи.

Предварительной причиной происшествия называется густой туман. Местные власти проверяют версию об ухудшении видимости в результате дыма от горящих свалок в Ихтимане. Как сообщает болгарский телеканал BTV, видимость в момент аварии составляла 1–2 м.

Автомобилистам было рекомендовано избегать участка София — Пазарджик и искать пути объезда через Мухово.

По сообщению болгарского издания «Труд», движение по трассе было парализовано в течение 50 минут. Около 14:00 движение было восстановлено, сообщает BTV.

Теги: Болгария , массовое ДТП , столкновение автомобилей
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