Более 30 человек пострадали в массовом ДТП в Болгарии

В результате массового ДТП в Болгарии пострадал 31 человек. Об этом сообщает болгарское агентство Focus.
Утром более 40 автомобилей столкнулись на автомагистрали Тракия, на участке София — Пазарджик, в столичном регионе Болгарии. Столкновение произошло в районе города Ихтимана, в 48 км от Софии. Пострадавшие доставлены в больницы, четверо из них находятся в критическом состоянии. На место происшествия выехало 13 машин скорой помощи.
Предварительной причиной происшествия называется густой туман. Местные власти проверяют версию об ухудшении видимости в результате дыма от горящих свалок в Ихтимане. Как сообщает болгарский телеканал BTV, видимость в момент аварии составляла 1–2 м.
Автомобилистам было рекомендовано избегать участка София — Пазарджик и искать пути объезда через Мухово.
По сообщению болгарского издания «Труд», движение по трассе было парализовано в течение 50 минут. Около 14:00 движение было восстановлено, сообщает BTV.