Ткачев заявил о новом рекорде в экспорте зерна

Россия в 2016-2017 сельскохозяйственном году поставила рекорд по экспорту зерна, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на инновационной агропромышленной выставке-форуме «Всероссийский день поля 2017» в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы закончили год с плюсом — 35,5 млн т, это плюс 5%», — сказал он, добавив, что 27,1 млн т составила экспортная пшеница. Ткачев подчеркнул, что по сравнению с прошлым сезоном рост экспорта пшеницы составил 10%.

Министр считает, что на следующий год возможна «цифра — 37-38 млн (тонн–РБК)». «Надеемся на это», — сказал Ткачев.

Ранее, в апреле, замглавы Минсельхоза Евгений Громыко допустил, что Россия может лишиться статуса мирового лидера по экспорту пшеницы из-за обострения отношений с Турцией.

По информации Минсельхоза США, в прошлом сезоне страна экспортировала 28,1 млн тонн пшеницы. Это означает, что Россия уступила Соединенным Штатам и лишилась мирового лидерства по экспорту пшеницы, при этом сохранив место в тройке лидеров по этому показателю.

Ранее Минсельхоз США обнародовал результаты прошлого сезона, согласно которым страна экспортировала 28,1 млн т пшеницы. Таким образом, Россия уступила США мировое лидерство по экспорту пшеницы, но осталась в тройке лидеров. В 2015-2016 сельхозгоду Россия экспортировала 24,6 млн тонн пшеницы, став мировым лидером по этому показателю. Минсельхоз РФ ожидал сохранения статуса лидера по итогам 2016-2017 сельхозгода.