Москва потребовала от Баку прекратить дискриминацию российских граждан

Некоторые прибывающие в Азербайджан граждане России подвергаются дискриминации на этнической основе, заявили в МИД России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как пояснили в ведомстве, с начала года во въезде в Азербайджан было отказано 25 российским гражданам. Они задерживались в аэропортах страны, зачастую без еды, воды и медпомощи, а затем насильственно выдворялись из страны за свой счет. В МИДе подчеркнули, что подобные действия проводились в отношении граждан, имеющих армянские имена и фамилии.

В МИДе отметили, что Россия неоднократно требовала «прекратить эту возмутительную практику, провести разбирательство и дать надлежащую оценку поведению должностных лиц».

Азербайджанский МИД выпустил ответную ноту, в которой объяснил, что азербайджанские власти были «вынуждены» применить данные меры к «ряду лиц» для «предотвращения нежелательных эксцессов». В российском внешнеполитическом ведомстве назвали данный ответ «неудовлетворительным» и заверили, что продолжат требовать прекращения «возмутительной практики».

В феврале внешнеполитические ведомства двух стран были замешаны в скандале вокруг экстрадиции из Белоруссии гражданина Израиля и России Александра Лапшина. Суть дела состояла в требовании Баку выдать ему Лапшина за «нарушение границы» и «неоднократные публичные призывы, направленные против государства». По этим обвинениям в Азербайджане Лапшину грозит от пяти до восьми лет заключения. Причиной обвинений стало посещение Лапшиным непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), а также призыв признать ее независимость.

В апреле 2016 года на линии разграничения между армянскими формированиями непризнанной НКР и армией Азербайджана вспыхнули самые крупномасштабные с 1994 года военные действия. Стороны обвинили друг друга в начале агрессии. Спустя три дня при посредничестве России было достигнуто перемирие.