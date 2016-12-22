Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,22 59,59 EUR Нал. 68,26 67,56 USD Бирж. 60,01 +0,60 EUR Бирж. 67,94 +0,56 USD ЦБ. 59,58 +0,35 EUR ЦБ. 67,68 +0,38 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1920,31 +0,15% РТС 1007,97 -0,95% Brent 48,96 -1,45% DJIA 21451,63 -0,13% Nasdaq 6110,06 -0,49% FTSE 7360,67 +0,05%
Москва потребовала от Баку прекратить дискриминацию российских граждан
Лента новостей
Собянин опроверг призывы к пассажирам не ездить в часы пик в метро 16:29, Общество Москва потребовала от Баку прекратить дискриминацию российских граждан 16:27, Политика Российские бомбардировщики Ту-95 нанесли удар ракетами по ИГИЛ в Сирии 16:25, Политика От бега до гольфа: спортивные увлечения мировых политических лидеров 16:06, Фотогалерея Дмитрий Патрушев увеличил свою долю в «Газпроме» 16:00, Бизнес Китай закупит у Airbus 140 самолетов A320 и A350 15:59, Бизнес Пассажирский поезд Воркута — Петербург столкнулся с дрезиной в Ленобласти 15:48, Общество «Калашников» создал работающий на базе нейросетей боевой модуль 15:46, Технологии и медиа «GM-АвтоВАЗ» отзовет в России 2,7 тыс. автомобилей Chevrolet NIVA 15:46, Технологии и медиа «Умереть не трудно, умирать очень тяжело»: памяти Даниила Гранина 15:37, Общество Следователи заявили об обысках дома у экс-президента Приднестровья 15:33, Политика Путин рассказал о выделении 200 млрд руб. на информационные технологии 15:22, Технологии и медиа «Наконец-то они встретятся»: чего ждут иностранные СМИ от саммита G20 15:20, Политика В штаб-квартире «Яндекса» в Москве произошел пожар 15:17, Общество Экспорт грузинских вин в Россию вырос в 1,9 раза за I полугодие 2017 года 15:15, Экономика Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай» 15:11, Общество Старейший банк мира Monte Paschi сократит 5,5 тыс. сотрудников 15:05, Финансы Крутой маршрут: куда и с кем плыть на яхте летом 15:00, Стиль Michelin купит 40% американского винного гида The Wine Advocate 14:59, Бизнес Минтранс прокомментировал закон о регистрации беспилотников 14:56, Политика Reuters узнал о продаже активов пропавшего китайского миллиардера 14:52, Бизнес Мутко объявил об изменении лимита на легионеров в российском футболе 14:47, Спорт Порошенко призвал превратить украинские школы в европейские институции 14:43, Общество «Бенефициар» российской кассовой реформы найден мертвым в Лондоне 14:43, Бизнес Банк Украины оценил потери экономики из-за кризиса в 38% ВВП 14:42, Экономика Цифровая экономика увеличит к 2025 году ВВП России на 8,9 трлн руб. 14:35, Технологии и медиа В Китае при помощи России построят «парк желтой уточки» 14:33, Общество Власти Москвы заявили о желании вдвое увеличить автопарк каршеринга 14:32, Общество
Москва потребовала от Баку прекратить дискриминацию российских граждан
Политика, 16:27
0
Москва потребовала от Баку прекратить дискриминацию российских граждан

Некоторые прибывающие в Азербайджан граждане России подвергаются дискриминации на этнической основе, заявили в МИД России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как пояснили в ведомстве, с начала года во въезде в Азербайджан было отказано 25 российским гражданам. Они задерживались в аэропортах страны, зачастую без еды, воды и медпомощи, а затем насильственно выдворялись из страны за свой счет. В МИДе подчеркнули, что подобные действия проводились в отношении граждан, имеющих армянские имена и фамилии.

В МИДе отметили, что Россия неоднократно требовала «прекратить эту возмутительную практику, провести разбирательство и дать надлежащую оценку поведению должностных лиц».

Азербайджанский МИД выпустил ответную ноту, в которой объяснил, что азербайджанские власти были «вынуждены» применить данные меры к «ряду лиц» для «предотвращения нежелательных эксцессов». В российском внешнеполитическом ведомстве назвали данный ответ «неудовлетворительным» и заверили, что продолжат требовать прекращения «возмутительной практики».

В феврале внешнеполитические ведомства двух стран были замешаны в скандале вокруг экстрадиции из Белоруссии гражданина Израиля и России Александра Лапшина. Суть дела состояла в требовании Баку выдать ему Лапшина за «нарушение границы» и «неоднократные публичные призывы, направленные против государства». По этим обвинениям в Азербайджане Лапшину грозит от пяти до восьми лет заключения. Причиной обвинений стало посещение Лапшиным непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), а также призыв признать ее независимость.

В апреле 2016 года на линии разграничения между армянскими формированиями непризнанной НКР и армией Азербайджана вспыхнули самые крупномасштабные с 1994 года военные действия. Стороны обвинили друг друга в начале агрессии. Спустя три дня при посредничестве России было достигнуто перемирие.

Теги: Москва , МИД , Баку , дискриминация
Главное
Российские бомбардировщики Ту-95 нанесли удар ракетами по ИГИЛ в Сирии Политика
Материалы по теме
Баку назвал «провокацией» организацию референдума в Нагорном Карабахе Политика
В Баку заявили об отсутствии необходимости «политизировать» дело Лапшина Политика
Баку отправил России ноту из-за приглашения карабахской команды на КВН Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку